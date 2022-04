Milano: la manifestazione per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa - Bikeitalia.it

15 Aprile 2022

L’appuntamento è già fissato, la data si avvicina: giovedì 28 aprile 2022 alle ore 16:45 a Milano prenderà il via il corteo “Non vediamo l’ora” per sollecitare la realizzazione di una ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Il ritrovo è in via Castellino da Castello 10 davanti ai cancelli dell’IC Rinnovata Pizzigoni. La manifestazione è promossa da AttraversaMI, Sai che puoi?, Viabilità ciclo-pedonale sul ponte della Ghisolfa, oltreché da cittadini che si muovono ogni giorno in bicicletta. E anche noi di Bikeitalia sosteniamo questa iniziativa.

Per un collegamento ciclabile sicuro

Proprio qui su Bikeitalia, il 3 agosto 2021, avevamo dato la notizia della realizzazione di una ciclabile clandestina sul ponte della Ghisolfa da parte di anonimi attivisti (cancellata il giorno dopo dal Comune di Milano, ndr), che voleva sottolineare l’importanza di avere uno spazio per le bici su quell’infrastruttura, per creare un collegamento ciclabile veloce e sicuro tra i quartieri Cagnola e Bovisa.

La ciclabile clandestina realizzata sul ponte della Ghisolfa La ciclabile clandestina cancellata sul ponte della Ghisolfa

“Sollecitare questa realizzazione in tempi brevi”

Questa proposta, peraltro, aveva già partecipato al Bilancio partecipativo del Comune di Milano 2017-2018, risultandone vincitrice con un budget stanziato di 250.000 euro. “Nonostante diversi momenti di co-progettazione e di verifiche tecniche, l’errata valutazione della fattibilità della proposta in fase iniziale ne ha impedito la realizzazione fino ad oggi”, come sottolineano gli organizzatori dell’evento. Al momento è in corso un nuovo processo di co-progettazione con la nuova amministrazione che ha trovato soluzioni alternative per tracciare questa corsia. Si tratta certamente di una buona notizia, ma è necessario sollecitare questa realizzazione in tempi brevi.

L’iniziativa di giovedì 28 aprile si svolgerà come corteo a piedi (con bici a mano) e, come spiegano gli organizzatori su Facebook: “Non vogliamo contestare l’Amministrazione ma semplicemente sollecitare la realizzazione di questo intervento”. La richiesta è di poter pedalare sul ponte della Ghisolfa in sicurezza.

Il percorso del corteo

Questo il percorso del corteo: via Castellino da Castello – ponte della Ghisolfa – piazzale Lugano – ponte della Ghisolfa – via Castellino da Castello. Gli organizzatori suggeriscono di vestirsi colorati e, per chi ne ha voglia, di portare con sé un cartello o uno striscione (comunicazione positiva). L’evento si svolgerà a piedi: “Ma sarebbe bello portare la bici a mano”, si legge nella nota di presentazione. La manifestazione terminerà alle ore 18:30.

Per aderire all’evento

Hanno già aderito all’evento: Comitato Bovisattiva, Massa Marmocchi Milano, Ciclofficina Balenga, So.De – Social Delivery, Milano Bicycle Coalition, Fiab Milano Ciclobby e Bikeitalia. Per aderire come comitato/associazione è possibile scrivere a [email protected].