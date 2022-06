La protesta social contro i 2 miliardi stanziati per l'ecobonus auto - Bikeitalia.it

Il governo butta #2miliardi di euro per far vendere più macchine (inquinanti). Sapete che altro si poteva fare con quei soldi? 20 mila km di piste ciclabili, rendendo 100 città italiane ciclabili come Amsterdam.

2. Abbonamento annuale al tpl per tutte le famiglie bisognose

C’è la guerra in Ucraina, i prezzi della benzina alle stelle, e il governo che fa? Regala #2miliardi alle case automobilistiche per farci comprare ancora più macchine! Sapete che altro si poteva fare con quei soldi? Pagare un abbonamento annuale a bus, tram e metro ad ogni famiglia italiana in difficoltà economica.

3. 20mila strade scolastiche

3. 20mila strade scolastiche

Il governo butta #2miliardi di euro per far vendere più macchine (inquinanti). Sapete che altro si poteva fare con quei soldi? 20mila #stradescolastiche in tutte le città italiane per proteggere i nostri bambini proprio dalle automobili. I nostri bambini hanno bisogno di aria pulita, sicurezza e spazio per giocare.

4. 5.000 nuovi autobus elettrici in 100 città