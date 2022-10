Strade Scolastiche: il 21 ottobre iniziative in tutta Europa - Bikeitalia.it

19 Ottobre 2022

Venerdì 21 ottobre torna l’iniziativa #StreetsForKids: bambini e bambine rivendicano i loro spazi nelle città, bloccando il traffico intorno alle scuole per chiedere strade più sicure, più silenziose e più respirabili.

Strade scolastiche per città migliori

L’iniziativa, supportata dal progetto europeo Clean Cities Campaign, coinvolge circa 110 scuole tra Spagna, Portogallo, Belgio, Regno Unito e Italia. Ogni istituto potrà organizzare liberamente le attività della giornata, con l’unica condizione di utilizzare lo spazio stradale intorno alla scuola per dare vita a una strada scolastica.

“Tante bambine e bambini occuperanno le strade, con giochi, girotondi, disegni, bici. Lo faranno insieme ai loro genitori, per affermare il loro diritto a respirare aria pulita, ad avere spazio per giocare, a muoversi in sicurezza da casa a scuola. Con questa mobilitazione in tutta Italia e in tutta Europa, chiediamo ai sindaci di impegnarsi per chiudere tutte le strade di fronte alle scuole materne, primarie e medie entro il 2030, cominciando dal nuovo anno scolastico”, ha commentato Anna Becchi, coordinatrice della campagna Strade Scolastiche per Clean Cities Italia.

Strade scolastiche contro l’inquinamento

La manifestazione è inoltre un’occasione per lanciare la petizione “Basta aria inquinata intorno alle scuole“, che chiede ai leader europei di fissare obiettivi ambiziosi di riduzione dell’inquinamento dell’aria: il 93% dei bambini nelle città di tutta Europa respira aria inquinata a livelli considerati critici dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I materiali a disposizione degli istituti sono svariati: video tutorial per organizzare la giornata, cartelli, manifesti, adesivi, materiali social e una lettera per i dirigenti scolastici.



Qui il link con tutto il necessario: una volta organizzata la partecipazione, la scuola può inserirsi sulla mappa con le informazioni sulle proprie iniziative.

Le attività organizzate: alcuni esempi

“Faremo uno stregabus di Halloween all’ingresso e una festa animazione all’uscita pedonalizzando il piazzale scolastico per l’intera giornata” – Istituto Lucio Fontana, Roma

“Bloccheremo il traffico intorno alla scuola elementare, e riempiremo le strade di giochi e di attività sull’ambiente!” – IC Rocco Cinquegrana, Sant’Arpino (Caserta)

“Cammineremo e pedaleremo nel nostro quartiere, sperimenteremo le condizioni del traffico sulle nostre strade, faremo dei cartelli e finiremo con uno smoothie preparato su di una smoothiebike” – BS Comenius, Bruxelles

“Ospiteremo la mostra didattica “Che aria tira?” all’interno della scuola per i bambini. Per genitori e insegnanti terremo una conferenza con alcuni pediatri per la sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento dell’aria e della mobilità alternativa” – IC Teodoro Ciresola, Milano

Qualunque sia la modalità scelta, venerdì 21 ottobre sarà una giornata di festa e gioco ma anche di informazione e rivendicazione.

Nelle grandi città europee le strade scolastiche sono già una realtà: 500 a Londra, 170 a Parigi, 120 a Barcellona. A Londra è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di biossido di azoto fino al 23% e diminuito sensibilmente il traffico lungo tutto l’arco della giornata.



Riappropriarsi delle strade è necessario per portare l’attenzione sul tema: uno spazio in cui bambini e bambine si sentono al sicuro, liberi di esprimersi e respirare, è un tesoro per ogni città che abbia a cuore il proprio futuro.