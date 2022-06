"Guida all'acquisto della tua prima bici gravel": ebook aggiornato - Bikeitalia.it

8 Giugno 2022

Guida all’acquisto della tua prima bici gravel: un ebook Bikeitalia completamente aggiornato, con tutte le novità del 2022.

Il mondo delle biciclette gravel è quello che più di tutti sta vivendo una vera evoluzione. Da prodotto di nicchia (ne parlavamo già in tempi non sospetti, ovvero nel 2013), sono diventate ormai una delle più effervescenti discipline del panorama ciclistico. Numerosissimi eventi sono nati intorno a queste biciclette e persino l’UCI le ha portate all’interno del panorama del ciclismo professionistico. Innovazioni nei materiali, la spinta di nuovi prodotti (uno su tutti: 13 velocità), un cambio nelle geometrie e nei componenti e la creazione di componenti pensati sia per la competizione che per il viaggio sono alcune delle evoluzioni che hanno riguardato le bici gravel negli ultimi anni. Lo stesso Omar Di Felice, uno degli ultracycler più noti al pubblico, ha compiuto numerose imprese in sella a una gravel.

Nel 2018 noi di Bikeitalia, con il supporto tecnico dell’azienda Wilier Triestina, abbiamo pubblicato l’ebook “Guida all’acquisto della tua prima bici gravel”. Dopo 4 anni dalla sua pubblicazione, l’ebook sentiva già il peso degli anni, per via dell’evoluzione così rapida del mondo gravel.

Per questo, sempre con in collaborazione con la casa di Rossano Veneto, abbiamo aggiornato completamente l’ebook “Guida all’acquisto della tua prima bici gravel”, che ora è stato “messo al passo” che le innovazioni del mercato e del mondo gravel.

Un ebook completamente rivisto sia nei contenuti che nella grafica, che vuole essere una guida aggiornata sia per chi vuole avvicinarsi al mondo gravel sia per chi ne ha già acquistata una e vuole fare un passo in più verso la competizione sportiva o il viaggio. L’ebook è, come sempre, gratuito. Per scaricarlo basta cliccare nel link sottostante, compilare il form con la propria mail e si riceverà un link dal quale scaricare poi l’ebook.

Scarica l’ebook ➡ “Guida all’acquisto della tua prima bici gravel“