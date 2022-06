Velo-city 2022: migliaia di biciclette invadono le strade di Lubiana - Bikeitalia.it

Prosegue il summit mondiale della ciclabilità Velo-city 2022 a Lubiana. La seconda giornata, mercoledì 15 giugno, è stata caratterizzata dalla tradizionale parata in bicicletta per le vie della città: la Bike Parade di Velo-city ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno pedalato fianco a fianco per poi raggiungere la loro destinazione finale nel centro storico e godersi la festa organizzata dalla città ospitante.

L’ECF (European Cyclists’ Federation), organizzatrice dell’evento, ha pensato anche a chi non è riuscito ad essere presente a Lubiana: sul suo canale Twitter è attiva una diretta dei lavori, con aggiornamenti sui principali contenuti discussi, gli interventi dei protagonisti, immagini e commenti in tempo reale, che è possibile seguire sull’account @EuCyclistsFed:

It's party time in Ljubljana!



The @VelocitySeries Bike Parade has arrived at the foot of the castle to rounds of applause and the stage is set for a night of live music.



But when the party's over don't forget to catch up on what went down on #VC22 Day 2 👇