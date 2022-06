USA: il presidente Joe Biden cade dalla bici da fermo [video] - Bikeitalia.it

18 Giugno 2022

Il presidente degli USA Joe Biden è caduto dalla bici, da fermo, mentre si trovava in Delaware nei pressi della sua residenza per le vacanze di Rehoboth Beach. Un piccolo incidente di percorso, senza gravi conseguenze, che però non è passato inosservato: Biden, che il 20 novembre compirà 80 anni e che proprio ieri ha festeggiato il suo quarantacinquesimo anniversario di matrimonio, è caduto davanti ai giornalisti e ai fotografi che lo stavano seguendo a bordo strada durante una delle sue consuete pedalate.

Adv



Il presidente USA, che stava pedalando con le scarpe da ginnastica, è caduto da fermo perché non è riuscito a sfilare il piede destro incastrato nella gabbietta del pedale, sbilanciandosi e rovinando a terra. Gli uomini della sua scorta lo hanno aiutato a rialzarsi e lui ha rassicurato subito tutti i presenti: “Sto bene”, spiegando di essere caduto mentre cercava di fermarsi per salutare alcuni sostenitori, con cui poi si è effettivamente fermato a parlare per alcuni minuti. Come documentato in questo video della CNN:

La notizia in poco tempo ha fatto il giro del mondo. La bici del presidente statunitense è una mtb hardtail del marchio a stelle e strisce Trek con freni v-brake e sui pedali monta delle gabbiette fermapiedi: proprio una di queste è stata la causa della caduta, perché Biden – che indossava un paio di Nike blu ai piedi – è rimasto con la scarpa incastrata nella gabbietta.

Gli inconvenienti e le cadute, come sanno bene le persone che pedalano, possono sempre capitare: l’importante è cercare di contenere i danni e rimettersi presto in sella, cosa che Biden ha fatto. I vantaggi di pedalare con i piedi agganciati o “ingabbiati” ai pedali sono molteplici, a partire dalla pedalata rotonda. L’importante è imparare a sganciare al momento giusto e renderlo un automatismo: per fare pratica potete seguire i nostri consigli.

Leggi anche: Diventare più stabili in sella: guida completa