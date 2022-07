Biciplan Cambio, inaugurazione del primo tratto da Milano all'Idroscalo - Bikeitalia.it

1 Luglio 2022

Una pedalata lungo il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio che collegherà Milano all’Idroscalo. L’appuntamento è per sabato 2 luglio 2022: ci sarà una biciclettata, con partenza alle ore 9 dal parcheggio tra via Tucidide e via Cavriana, alla volta dell’Idroscalo. Ci saranno anche le campionesse di ciclismo Prisca Savi, Valentina Basilico e Giorgia Dioguardi del team BePink, associazioni di appassionati e numerosi amministratori locali. L’invito è aperto a tutti, per motivi organizzativi è necessario iscriversi al seguente link, tramite apposito modulo online.

Inaugurazione Biciplan Cambio – Milano

Il Biciplan Cambio è stato approvato dal Consiglio Metropolitano il 29 novembre 2021 e nasce come un addendum del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Si tratta di un progetto ambizioso di mobilità sostenibile, che punta a dotare il sistema dei trasporti dell’area metropolitana di una nuova infrastruttura dedicata alla mobilità dolce. Si vuole segnare un cambio di marcia visto che nei prossimi anni investiremo circa 450 milioni di euro per realizzare una rete capillare di piste ciclabili che si integreranno alle altre modalità di spostamento esistenti. Questo comporterà meno emissioni e meno traffico, ma anche più sicurezza stradale.

Nello specifico saranno realizzate 750 km di piste ciclabili, utilizzando le tecnologie più avanzate e le conoscenze high-tech sempre più innovative. Sono previste complessivamente 24 piste in sede propria e non promiscua: 4 linee circolari; 16 linee radiali e 4 cosiddette green ways super veloci da Nord a Sud e da Est a Ovest con lo scopo di spostare su bici il 20% degli spostamenti totali e il 15% di quelli intercomunali.

I 750 chilometri di percorsi del Biciplan Cambio della Città Metropolitana di Milano

Saranno diffuse e capillari e ogni linea sarà a meno di 1 km dai punti attrattivi come scuole, poli commerciali, presidi sanitari, fermate del trasporto pubblico locale, rendendo la bicicletta la scelta più conveniente per tutti i cittadini sia in termini di tempo, sia in termini economici.

Intanto il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio, che collegherà Milano all’Idroscalo, sarà fruibile da sabato 2 luglio 2022.