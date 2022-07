Pedalate in Faccia | La gazzella e l'Assessora - Bikeitalia.it

29 Luglio 2022

A Milano tutte le mattine un ciclista si svegliava e quando doveva affrontare, come a molti è d’obbligo, il Ponte della Ghisolfa, sapeva che correre non sarebbe servito a salvarlo dal branco di auto ululanti schizzate, pronti via a un bruciatissimo verde, dal semaforo di piazzale Lugano, e che poteva solo implorare, per una volta ancora, fortuna.

Milano – La ciclabile clandestina tracciata sul Ponte della Ghisolfa

L’altra mattina un ciclista si è svegliato e ha trovato che una mano santa aveva tracciato una timida striscia per terra, una sottile riga che ora lo separava almeno un po’ dalla morte certa (quella riga che da decenni viene pacificamente usata in tante città europee ma, si sa, nella Milano da bere le righe sono un’altra cosa).

Oggi quel ciclista si è svegliato, ma sa che dovrà correre più veloce della gomma dell’Assessora che quella riga la vuole subito cancellare.

Perché non è divertente (sic); perché è abusiva (dopo gli applausi, le villette e soprattutto i parcheggi abusivi cantati da Elio, ci mancavano giusto le strisce abusive in questa città); perché non è utile (in effetti fatta così costa troppo poco, molto sbatti e poco guadagno); perché mette in pericolo centinaia di persone (perché solo centinaia? da quella strada ne passa un paio di migliaia in una sola ora, non minimizziamo); perché deturpa (questo è impossibile, è il posto più brutto di Milano); perché non è contraria alle piste ma deve inaugurarle lei (quando è comoda, Assessora, quando è comoda).

Ora, si lamenta la nostra così duramente provata, dovrà spendere denaro pubblico per far rimuovere la pittura dall’asfalto.

Non si preoccupi, gli autori della ‘bravata’ han pochi soldi e usano vernici di pessima qualità che vengon via da sole; si auguri piuttosto di non dover pulire la strada dal sangue di qualche ciclista che si è svegliato un attimo troppo tardi…