"La via del mare e altre storie", itinerari di viaggio in bicicletta - Bikeitalia.it

2 Settembre 2022

“Quando hai voglia di fare un viaggio in bici ma non ti senti pronto, quello è proprio il momento giusto per partire. La sfida autentica non è la distanza da percorrere, ma la semplicità di spirito con cui pedali”. Dieci storie che ci portano attraverso itinerari tutti da scoprire, partendo dai dintorni di Bologna e costeggiando il Reno e altri corsi d’acqua, seguendoli attraverso la grande pianura fino alla mèta, nel mare… in bicicletta naturalmente, perché a piedi è troppo lungo e in macchina ci si annoia.

Il libro

“La via del mare e altre storie” di Roberto Tomesani è il primo titolo della collana Alfonsina di Pendragon: un volume in cui narrativa e guida cicloturistica si fondono per creare un prodotto del tutto inedito e innovativo, pratico per chiunque voglia saltare in sella e andare alla ricerca di nuove esperienze e sensazioni, e sempre con la precisione e le avvertenze proprie di una guida.

L’autore

“Roberto Tomesani – come ricorda la biografia in quarta di copertina – ha sempre avuto la passione per la fotografia e le corse in macchina, poi un brutto incidente e sei mesi passati a letto gli hanno fatto capire quali sono i veri valori della vita. Ama la sua città natale, Bologna, e nonostante il clima usa la bici tutti i giorni – oltre che in vacanza”.

Con l’Associazione Salvaciclisti Bologna Tomesani collabora al progetto #biciliberatutte, per insegnare a pedalare alle persone che non hanno mai imparato, e si diverte ad accompagnare gente in giro, raccontando il bello e il buono del territorio. “La via del mare e altre storie” (151 pagine, 15 euro) è la sua prima pubblicazione.