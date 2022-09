In Veneto il primo campionato del mondo Gravel - Bikeitalia.it

9 Settembre 2022

Tutto pronto per il primo campionato del mondo Gravel che si svolgerà in Veneto l’8 e il 9 ottobre prossimi. I migliori specialisti dello sterrato si sfideranno sul percorso con partenza da Vicenza e arrivo a Cittadella. Saranno infatti le province di Vicenza e di Padova ad ospitare il primo campionato del mondo di ciclismo Gravel, istituito dall’UCI managing board e affidato all’organizzazione di PP Sport Events.

L’edizione inaugurale della rassegna iridata della specialità avrà luogo sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. Le gare che assegneranno le prime maglie iridate degli specialisti del Gravel partiranno da Vicenza e termineranno a Cittadella dopo avere lambito la città di Padova.

Campionato del mondo Gravel in Veneto: partenza da Vicenza, arrivo a Cittadella

Per disegnare i percorsi PP Sport Events si è affidata all’esperienza di Angelo Furlan e Marco Menin. Le donne e gli uomini Over 50 gareggeranno sabato 8 ottobre su una distanza di 140 chilometri, con un dislivello attivo di 700 metri, mentre i professionisti si cimenteranno l’indomani in un percorso di circa 190 chilometri e 800 metri di dislivello, che comprende anche due giri finali di quasi 27 chilometri. Gli uomini dei gruppi di età 19-49, invece, faranno un solo giro del circuito finale per una distanza totale di 165 chilometri. La parte non asfaltata dei percorsi corrisponde a circa il 75% del totale.

Il campionato del mondo Gravel promette selezione sin dai chilometri iniziali, nei quali sono concentrate le principali difficoltà altimetriche. Dopo la partenza in Campo Marzo a Vicenza i concorrenti si troveranno di fronte la ripida salita del santuario di Monte Berico e i successivi dislivelli di Valle dei Vicari, Sant’Agostino, la Pilla e Arcugnano, prima di costeggiare il lago di Fimon e proseguire verso Montegaldella. I successivi 80 chilometri, tutti pianeggianti, sono in provincia di Padova: Selvazzano, Tancarola, Padova, Noventa e, lungo l’argine destro del fiume Brenta, Limena, Piazzola sul Brenta e Cittadella. A questo punto gli uomini élite e i concorrenti delle categorie maschili Under 49 entreranno in un ampio circuito che attraversa i territori comunali di Cittadella e di Tezze sul Brenta, quindi a cavallo fra le province di Padova e Vicenza. Il traguardo sarà posto in piazza Pierobon, il cuore della città murata.

Le varie categorie avranno partenze separate. Possono partecipare al campionato del mondo Gravel gli atleti delle rappresentative nazionali iscritte e coloro che si sono qualificati durante le UCI Gravel World Series. Il campionato del mondo Gravel viene organizzato da PP Sport Events con il supporto della Regione Veneto e in collaborazione con il Comune di Vicenza e il Comune di Cittadella.

Le categorie in gara sabato 8 ottobre

Donne Elite, Donne 19-34, Donne 35-39, Uomini 50-54, Uomini 55-59, Uomini Over 60 e Donne Over 40

Le categorie in gara domenica 9 ottobre

Uomini Elite, Uomini 19-34, Uomini 35-39, Uomini 40-44, Uomini 45-49

Per maggiori informazioni: https://gravelworldchampionship2022.com/