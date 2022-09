Una settimana di iniziative pro-bici a Milano - Bikeitalia.it

26 Settembre 2022

Conclusa la Settimana Europea della Mobilità e iniziato l’autunno: è forse ora di smettere di andare in bicicletta tutti i giorni?

Certamente no, e se vivete a Milano dovete sapere che martedì 27/9 inizia AbbracciaMI Fest 2022, una settimana di pedalate, concerti e spettacoli gratuiti da raggiungere in bicicletta.

Il festival nasce dalla volontà di promuovere il progetto AbbracciaMI, come occasione per far conoscere la città, la ricchezza del tessuto socio-culturale dei suoi quartieri, della sua storia, del paesaggio e valorizzare le realtà presenti sul territorio.

AbbracciaMI è Milano come non l’avete mai vista

AbbracciaMI è la circle line ciclabile di Milano, un itinerario circolare di 70 km che si snoda tra parchi, strade secondarie, piste ciclabili e viabilità ordinaria per unire persone, attività e luoghi.

Il festival si compone di due parti: durante la settimana quattro pedalate radiali partiranno dal centro città, seguiranno la direzione di un punto cardinale ogni giorno differente, fino a lambire il tracciato di AbbracciaMI.

Le pedalate si concluderanno in alcuni dei tanti luoghi di interesse presenti sul percorso, con spettacoli musicali e teatrali.

Nel fine settimana, invece, si potrà percorrere per intero il tracciato di AbbracciaMI: sabato 1 ottobre sarà il giorno del Grande Abbraccio, domenica 2 ottobre anche i più piccoli potranno prendere parte al Piccolo Abbraccio grazie al supporto dei volontari di Massa Marmocchi.

Aspettando il Grande Abbraccio

Da martedì 27 a venerdì 30 settembre, ogni sera alle 19:30, una pedalata partirà da Piazza Castello per raggiungere tutti insieme in bicicletta una delle location scelte per i concerti. Gli eventi sono tutti gratuiti con registrazione obbligatoria.

Destinazione Spirit de Milan, ex fabbrica delle Cristallerie Livellara diventata ora luogo di ritrovo della vita notturna milanese.

Ad accogliere i partecipanti ci sarà la performer Marta Pistocchi con il Gran Cabaret de Madame Pistache.

Destinazione MADE in Corvetto, il primo Punto di Comunità dell’associazione LaCittàIntorno presso il Mercato Comunale di Piazza Ferrara.

La serata sarà illuminata dalla performance del quintetto Riciclette, al ritmo delle sonorità popolari del sud del mondo.

Destinazione Cascina Linterno, una delle più antiche cascine di Milano, oggi sede di associazioni che sono riuscite a strapparla all’abbandono e al degrado sviluppando progetti culturali e recuperandone la sua vocazione storica ed agricola.

In programma lo spettacolo musicale di Massimo Tortella, in arte Porcapizza, una one-man band che suona strumenti costruiti partendo da materiali da riciclo e oggetti di uso quotidiano.

Destinazione Cascina Sant’Ambrogio, antica cascina nel quartiere Ortica/Forlanini, ora sede di CasciNet, associazione che da 2012 si è presa cura del luogo.

Ad animare la serata di venerdì l’energia del Collettivo Orkestrada Circus e una cena sociale organizzata in collaborazione con Recup, associazione impegnata nella lotta allo spreco alimentare.

Il Grande Abbraccio

Sabato 1 ottobre sarà una giornata intera dedicata all’itinerario di AbbracciaMI, 65 km intorno a Milano da percorrere tutti insieme in ​bicicletta.

La partenza e l’arrivo saranno al Parco Nord, con una sosta a ​metà percorso per una risottata alla Cascina Battivacco e una festa finale col funky disco dei Brodos Party.

Il Piccolo Abbraccio

La domenica del 2 ottobre sarà dedicata ai più piccoli, con un giro su AbbracciaMI pensato per loro.

I bambini e le bambine coi loro accompagnatori potranno scoprire il territorio del Nord Milano con l’aiuto e il supporto dei volontari e le volontarie della Massa Marmocchi, l’associazione di volontariato che dal 2013 promuove e organizza bike to school a Milano e che nel 2019 ha vinto l’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza milanese.

Il giro di 9 km partirà dall’Anfiteatro Martesana e si concluderà al Parco Nord con il sorprendente spettacolo dei Clown Spaventati Panettieri.

Questa rassegna di eventi nell’ambito di AbbracciaMI Fest è una vera occasione per conoscere nuovi luoghi e persone di Milano attraverso la bici.



Trovate maggiori informazioni sul sito del festival