La campagna "no autovelox" di Sgarbi resta fuori dal Parlamento - Bikeitalia.it

27 Settembre 2022

“No autovelox? No Sgarbi!”. Le recenti elezioni politiche hanno visto l’affermazione del partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni e una sostanziale vittoria della coalizione di centrodestra: ma Vittorio Sgarbi, candidato con la lista “Noi Moderati”, è rimasto fuori dal Parlamento.

Lui e il suo cavallo di battaglia: la campagna anti autovelox con cui aveva pubblicizzato la sua candidatura sul retro degli autobus e sui camion-vela, rivolgendosi direttamente agli automobilisti in coda nel traffico.

La campagna “No autovelox” di Vittorio Sgarbi, candidato al Senato nel collegio uninominale di Bologna

Per questo ce ne occupiamo qui su Bikeitalia, dove riteniamo che la sicurezza stradale sia un pilastro fondamentale per la democrazia e che l’idea di “spegnere gli autovelox per 9 mesi” in vista della loro possibile abolizione avrebbe comportato un aumento degli incidenti sulle strade, delle vittime e dei feriti.

Invece il seggio del Senato per il collegio uninominale di Bologna è andato all’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini appoggiato dal Partito Democratico e dalla coalizione di centrosinistra che in questo modo ha riconfermato la sua presenza in Parlamento, in cui entrò per la prima volta nel lontano 1983.

La campagna “No autovelox!” di Vittorio Sgarbi, dunque, non è stata premiata dagli elettori e resta fuori dal Parlamento. Nota a margine, però abbastanza significativa: il leader del partito “Noi Moderati” – che ha raccolto l’1,1% dei consensi su base nazionale – è Maurizio Lupi, già ministro delle Infrastrutture e Trasporti tra il 2013 e il 2015 (prima con il governo guidato da Enrico Letta, poi con quello di Matteo Renzi), che si distinse nel corso del suo mandato anche per la posizione contraria al senso unico eccetto bici, ritenendolo pericoloso. E invece, come sappiamo, l’istituzione del doppio senso ciclabile sulle strade a senso unico (con velocità ridotta a 30 km/h) è una buona pratica sempre più adottata nel mondo come esempio virtuoso per facilitare gli spostamenti in bicicletta e rallentare le auto. Altro che abolizione degli autovelox.