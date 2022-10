Pedalate in Faccia | Parte Area B, ma a Milano le auto sono sempre troppe - Bikeitalia.it

5 Ottobre 2022

A Milano lunedì 3 ottobre si è scatenato l’inferno. No, non sono arrivati i missili di Putin, ma è scattato il divieto di accesso per i diesel euro 4 e 5.

Adv



Nonostante la cosa fosse stata decisa e ribadita da tempo – non comunicata, ché la comunicazione è tutta un’altra cosa – la sua attuazione è piovuta su un popolo ignaro che, a quanto pare, si era rimpinzato di diesel euro 5 fino alla sera prima, e così è partita inevitabile la rivolta.

Certo il momento non è dei migliori con le bollette che ci esplodono nelle tasche, ma il passo era dovuto se vogliamo respirare un po’ meglio.

Però, però… il 3 ottobre mattina, e così i giorni seguenti al nuovo divieto, uscendo di casa, mica ci si è accorti del cambiamento: soliti bus fermi in coda, solite soste sui marciapiedi, in tripla fila e in ogni buco, solite sgommate ai semafori, solite prepotenze verso pedoni e ciclisti; perché le auto escluse dal provvedimento alla fine non erano poi così tante, e perché le auto che continuano a poter entrare – e a queste, statene certi, non si potrà applicare alcun divieto per molto tempo – sono sempre, esageratamente troppe.

Tutta questa vicenda ha quindi lasciato un messaggio profondamente sbagliato, e cioè che esistono auto ‘cattive’ ed esistono auto ‘buone’, e che se abbiamo un’auto ‘buona’ potremo continuare a comportarci come sempre: da cattivi.