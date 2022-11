Vita da Meccanico | La storia di Luigi che noleggia, vende e ripara bici a Olbia

3 Novembre 2022

Meccanico di bici a Olbia. Nuova puntata della rubrica “vita da meccanico” targata Bikeitalia, per dare voce alle storie delle persone che ogni giorno si sporcano le mani e portano avanti l’attività di riparazione e vendita di bici, a contatto col pubblico. Un videoracconto in forma d’intervista davanti al bancone degli attrezzi di precisione e dietro le quinte del retrobottega nel magazzino.

Meccanico di bici a Olbia

Gigi Nalesso, relatore dei corsi di Meccanica di Bikeitalia, intervista Luigi Pistis che ha aperto la sua attività di noleggio, vendita e riparazione biciclette a Olbia dopo aver frequentato il Masterclass in Meccanica di Bikeitalia: “Sono stato un alunno del corso a ottobre 2021, poi sono tornato in Sardegna e ho deciso di mettermi in proprio aprendo la mia attività”, racconta ai nostri microfoni dal suo negozio G Cycles.

Noleggio, riparazione, vendita

L’apertura del negozio, superata qualche difficoltà burocratica, è andata bene e Luigi si è buttato a capofitto nel lavoro: “Sono super contento: non mi aspettavo che la città mi accogliesse così. Pensavo che andasse molto di più il noleggio rispetto alla riparazione, invece di bici ne sto riparando tante. I noleggi li fanno per lo più gli stranieri in visita in Sardegna: all’80% sono loro che prendono in affitto una bici da me”.

Passione e formazione

La formazione specialistica in meccanica è servita a Luigi per fargli compiere il grande passo: “Sono partito più tranquillo dal punto di vista tecnico: dal canto mio avevo già la passione ma grazie a Bikeitalia ho acquisito le competenze. I clienti sono contenti perché da me trovano una soluzione ai loro problemi”.

Però di problemi ne ha anche Luigi, come tutti: “Non avere un grosso magazzino alle spallo può essere un problema, soprattutto per reperire i pezzi di ricambio in tempi brevi: ma spesso questo il cliente non lo capisce. Essere da solo un po’ mi pesa, ma tutto sta andando per il verso giusto e sto pensando di assumere una persona che mi aiuti nell’attività”.

E quali caratteristiche deve avere un buon meccanico di biciclette? Luigi ha già sparso la voce tra i suoi contatti e traccia un identikit preciso: “Versatile, competente e appassionato: sono queste le caratteristiche principali per poter fare questo lavoro”.

Lavoro, sì, ma anche rapporto col pubblico e accoglienza: bisogna parlare con la gente, capire di che cosa ha bisogno, fare preventivi e gestire gli ordini. Insomma, “vita da meccanico” di bici a Olbia ma anche di piccolo imprenditore tuttofare per Luigi: “Non tornerei a fare il lavoro di prima: sono super soddisfatto, rientro a casa con un sorriso che non avevo mai avuto e questo per me è molto importante. Devo cercare di gestire meglio il tempo: sto pensando di chiudere un giorno in più, per poter lavorare con calma alle riparazioni che si possono fare anche a serranda abbassata”.

Nel suo negozio Luigi ha sia il frigorifero che la macchinetta del caffè: se passate da Olbia potete andare a fargli un saluto, l’intervista completa invece la trovate qui sotto. Buona visione ⤵