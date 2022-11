Attivisti per il clima gettano farina sull’auto BMW dipinta da Andy Warhol

18 Novembre 2022

Nuova forma di protesta eclatante degli attivisti per il clima di Ultima Generazione che, dopo i blocchi stradali e le azioni sulle teche dei quadri nei musei, oggi a Milano hanno preso di mira un’automobile BMW dipinta da Andy Warhol ed esposta alla Fabbrica del Vapore. L’opera è stata imbrattata con 8 chili di farina: gli attivisti per il clima di Ultima Generazione sono stati bloccati e allontanati di peso dalla sicurezza e hanno rivendicato la loro azione anche attraverso un comunicato.

8Kg di farina sulla BMW dipinta da Andy Warhol

Scrivono gli attivisti: “Ancora una volta vi chiediamo: siete davvero più indignati per un’opera che verrà ripulita che per i milioni di persone condannate a morte da un governo sordo e criminale? L’azione si è svolta in contemporanea in altri paesi del mondo, con le altre campagne della rete A22 di cui facciamo parte anche noi”.

“Siamo l’Ultima Generazione che può fare ancora qualcosa”

Nel comunicato di rivendicazione sottolineano che ha preso parte all’azione Maria Letizia, 63 anni, ricercatrice in scienza e tecnologia dei materiali: “Sento che quanto fatto fin qui dalla ricerca è tanto ma di per sé non può bastare. Anzi, non serve a nulla avere materiali più sostenibili se i governi non fanno nemmeno quanto si sono impegnati a fare per ridurre le emissioni di gas climalteranti. Le emissioni continuano ad aumentare e questo ci porta verso fame e guerre per l’acqua, per il cibo, per la sopravvivenza. Stare in aula o in laboratorio con i miei studenti senza tentare il possibile perché i governi facciano la loro parte mi è diventato insopportabile. Questi giovani con me in azione appartengono all’ultima generazione che può ancora fare qualcosa, voglio aiutali affinché non siano l’ultima generazione sulla faccia del pianeta”.

In conclusione gli attivisti per il clima di Ultima Generazione fanno le loro richieste: “Stop alla riapertura delle centrali a carbone. Stop alle trivellazioni per estrarre gas naturale. Sì invece a 20GW di eolico e solare immediatamente”.