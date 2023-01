Salvini: “Stop vendita monopattini elettrici se superano i 20 km/h”

19 Gennaio 2023

I monopattini elettrici continuano ad attirare l’attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Proprio oggi ha esternato nuovamente sul tema, pochi giorni dopo un’uscita sullo stesso argomento: “Per portare più sicurezza sulle strade stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzioni”, annuncia il ministro. La nota ministeriale specifica che: “Si contano troppi morti e feriti, per incidenti sulle strade italiane, un’emergenza che coinvolge soprattutto i più giovani”.

Stop alla vendita di monopattini troppo veloci

In materia di mobilità sostenibile e di limiti di velocità, Salvini ha aggiunto: “Stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati”.

Monopattini elettrici: limite a 20 km/h per tutti

Come specifica la nota ministeriale: “Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità per tutti i monopattini e non si potrà andare oltre”. E il ministro aggiunge che: “Sono in corso anche approfondimenti sui temi del casco, dell’immatricolazione e della targa. La sicurezza viene prima del business”, conclude il ministro.

Come riporta l’Ansa, Assosharing – l’Associazione che riunisce gli operatori di mobilità in condivisione – è d’accordo con la presa di posizione di Salvini: “Per i monopattini in sharing è già in vigore il limite di 20 km/h. Grazie a questa soglia si registrano 2,07 incidenti ogni 100 mila km percorsi con monopattini in sharing e 5,01 ogni 100 mila spostamenti”.

L’onorevole Angelo Bonelli (Verdi-Sinistra) è molto critico verso l’uscita del ministro e ricorda gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali: “Nel primo semestre 2022 i feriti sono stati 108.996 (+25,7 per cento) e, purtroppo, i morti 1.450 (+15,3%). Come sempre a Salvini viene mostrata la luna e lui parla del dito, perché pur di comparire si trasforma in una macchietta. Pensi ai morti in strada”.