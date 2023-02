10 Febbraio 2023

Il segnale stradale di divieto di sorpasso bici e moto è stato installato a Ingolstadt, nel Land della Baviera in Germania. L’amministrazione comunale di Ingolstadt ha messo il cartello stradale di divieto di sorpassare bici e moto (anche con side car) da parte degli altri veicoli in una strada dove la larghezza della carreggiata non è sufficiente a effettuare tale sorpasso in sicurezza.

Foto: Città di Ingolstadt / Rössle

Divieto di sorpasso bici e moto

Da metà dicembre 2022 questo cartello serve principalmente a proteggere i ciclisti. A causa della larghezza ridotta della carreggiata, non è infatti possibile sorpassare i ciclisti con un’automobile mantenendo una distanza minima di 1,5 metri. Nonostante ciò si verificavano frequentemente situazioni pericolose in cui i conducenti dei mezzi a quattroruote cercavano di sorpassare i ciclisti. Il segnale stradale installato mira a evitare questi sorpassi azzardati.

Segnaletica al posto dell’infrastruttura

Come spiega l’amministrazione in un post su Facebook, il motivo per l’installazione del nuovo segnale stradale nella strada in questione era una proposta del consiglio comunale in cui si proponeva di designare la strada come pista ciclabile.

L’amministrazione comunale della viabilità ha poi effettuato un censimento dei ciclisti, dal quale è emerso che la maggior parte preferisce pedalare sul marciapiede omologato. Se fosse stata realizzata la strada ciclabile, i ciclisti avrebbero dovuto percorrere obbligatoriamente la carreggiata: per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso contro la pista ciclabile e ha invece optato per la nuova segnaletica stradale.

Questa norma in Germania c’è dal 2020

In Germania solo nel 2020 il nuovo divieto di sorpasso bici e moto è stato inserito nel codice della strada. Dopo Erlangen e Bamberg, Ingolstadt è una delle prime grandi città (136.000 abitanti, ndr) con il nuovo segnale stradale. L’accordo è stato coordinato con la rappresentante municipale della ciclabilità, Theresa Schneider, insieme con il Bicycle Advisory Board che ne è stato informato in anticipo e ha potuto dare le proprie indicazioni in merito.

La legge sul metro e mezzo in Italia

Il tema della distanza del metro e mezzo per il sorpasso dei ciclisti è di stretta attualità anche in Italia. Recentemente è stata ripresentata una proposta di legge – sostenuta dall’ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) – a prima firma dell’onorevole dem Mauro Berruto.

E anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato a più riprese che la norma è allo studio del suo dicastero: potrebbe dunque arrivare già nelle prossime settimane sotto forma di decreto legge che il Parlamento dovrebbe convertire in legge entro 60 giorni? Su Bikeitalia continueremo a monitorare il tema.