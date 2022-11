Sorpasso sicuro dei ciclisti: riproposta la legge del metro e mezzo

8 Novembre 2022

La proposta di legge del metro e mezzo per il sorpasso sicuro dei ciclisti torna di nuovo in Parlamento. In Italia a tutt’oggi non esiste una legge sulla distanza minima da tenere quando, con un mezzo a motore, si sorpassa un ciclista che sta pedalando su strada. Oggi il deputato dem Mauro Berruto, responsabile Sport della segreteria nazionale del Pd ed ex CT della Nazionale di Pallavolo, ha presentato una proposta di legge per tentare di porre rimedio alla strage di ciclisti sulle strade italiane.

La legge del metro e mezzo

Lo scorso giugno Berruto aveva incontrato a Gaiole in Chianti – in occasione di un convegno a margine de L’Eroica – Marco Cavorso, responsabile sicurezza dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), analizzando le urgenze del mondo dello sport e individuando il metro e mezzo come misura salvavita per chi pedala. Oggi, giorno in cui piangiamo l’ennesima vittima della strada in bicicletta, il tema torna sul tavolo della politica italiana.

Oggi ho depositato una proposta di legge semplice e decisiva per salvare vite umane, quelle dei #ciclisti. Modifica al codice della strada: 1,5 mt di distanza laterale quando si sorpassa un ciclista, come in tanti paesi in Europa e nel mondo.#sport #ciclismo #culturadelmovimento pic.twitter.com/tjvVHXE4lB — Mauro Berruto (@mauroberruto) November 8, 2022

Il sorpasso sicuro dei ciclisti

“ACCPI si batte per imporre la distanza minima di un metro e mezzo per il sorpasso di chi pedala da anni, questo è il quinto tentativo che intraprendiamo a livello legislativo e ci auguriamo che uno sportivo come Berruto riesca a segnare questo punto fondamentale per salvare tante vite. Non ci interessa il colore politico di chi porta avanti questa proposta, ci interessa che arrivi in porto”, precisa Cavorso.

“Personalmente con l’ultracyclist da guinness dei primati Paola Gianotti e l’ex campione del mondo Maurizio Fondriest abbiamo tappezzato i comuni d’Italia con i cartelli di Io Rispetto il Ciclista per promuovere una cultura del rispetto quanto mai necessaria, ma solo una modifica del cds porterebbe a un vero cambio di passo sulle nostre strade”, continua Cavorso, che dal 2010 si dedica anima e corpo per la sicurezza stradale nel ricordo del figlio Tommaso, ucciso a soli 13 anni da un automobilista che andava di fretta.

Sorpasso sicuro dei ciclisti: un metro e mezzo di distanza L’iniziativa per il sorpasso sicuro dei ciclisti

Ciclisti: in Italia ne muore uno ogni due giorni

L’Italia è il Paese con il più alto tasso di mortalità per chilometro pedalato. Secondo gli ultimi dati in Italia muore un ciclista ogni due giorni. Tale situazione impone necessariamente un intervento normativo. “1,5 mt è un simbolo che dice che il ciclista ha diritto di stare in strada ma è anche la misura che fa la differenza tra la vita e la morte in fase di sorpasso tra un utente debole e un mezzo pesante, non a caso in tanti Paesi è stata introdotta già da tempo“, continua Cavorso.

Rallentare la velocità di chi guida

Il metro e mezzo insieme alla diminuzione della velocità massima e a pene più severe per chi guida distratto dal cellulare è ciò che dobbiamo pretendere perché le nostre strade siano davvero per tutti. Lo chiedono le cicliste e i ciclisti professionisti che pedalando svolgono il loro lavoro quotidianamente in una sede tra le più rischiose in assoluto, lo meritano i bambini e tutti coloro che devono poter usare la bicicletta senza rischiare di non tornare a casa dai propri cari”.