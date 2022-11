Milano, 14enne in bici investito e ucciso dal tram in Via Tito Livio

8 Novembre 2022

Ancora sangue sulle strade: questa mattina intorno alle ore 8 un 14enne che stava andando a scuola in bicicletta è stato travolto e ucciso dal tram in Via Tito Livio, a Milano. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Adv



14enne in bici investito e ucciso dal tram

Come riporta il Corriere Milano, il 14enne investito e ucciso dal tram questa mattina in Via Tito Livio si chiamava Luca Marangoni, abitava a Città Studi e frequentava il Liceo Scientifico Albert Einstein di Milano, poco lontano dal luogo dell’investimento dove l’impatto con il tram ha trascinato lui e la bici per circa venti metri.

Milano – Luca Marangoni, 14 anni, investito dal tram in Via Tito Livio mentre andava a scuola in bici

Autista sotto choc

Le ambulanze del 118 intervenute sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Luca Marangoni e hanno prestato soccorso all’autista del tram, di 45 anni, rimasto sotto choc. ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, ha espresso “profondo cordoglio alla famiglia per il grave incidente di questa mattina”, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi e condurrà gli accertamenti del caso, acquisendo anche le immagini delle telecamere per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento in cui ha perso la vita Luca Marangoni mentre si recava a scuola in bicicletta.

Milano – Le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco accorsi sul posto in Via Tito Livio

Sala: “Lutto cittadino”

Il sindaco di Milano Beppe Sala, appena appresa la notizia, ha scritto su Twitter: “Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolta alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino”.

Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo.

Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino. — Beppe Sala (@BeppeSala) November 8, 2022

Massa Marmocchi: “Non diteci che è una fatalità”

Massa Marmocchi – l’organizzazione no profit che promuove, sostiene e diffonde il bike to school a Milano – ha pubblicato un post su Facebook in cui, riportando la tragica notizia, sottolinea il fatto che a 11 anni dall’investimento mortale di Giacomo Scalmani la storia si è ripetuta:

“11 anni dopo, succede ancora. Milano è una città esclusiva da tanti punti di vista. Tra i più tragici per il nostro futuro, quello della possibilità di viverci e crescerci da ragazzi. Andate in quella zona, fate due passi, osservate gli spazi e non diteci che è una fatalità”.

Cicloattivisti per la sicurezza di chi pedala a Milano

Intanto a Milano giovedì 10 novembre alle ore 7:30 si terrà “ProteggiMI”, un’iniziativa che era stata già indetta da tempo: i cicloattivisti realizzeranno la più lunga ciclabile umana che Milano abbia mai visto e per chiedere al Comune di proteggere dalle auto chi pedala ogni giorno in Viale Monza.