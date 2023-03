Fiera del Cicloturismo: Shimano offre parcheggio bici e assistenza meccanica

22 Marzo 2023

Un parcheggio bici da 500 posti, una stazione di servizio per l’assistenza meccanica delle due ruote e un grazie sincero per chi arriverà in bici alla Fiera del Cicloturismo 2023: Shimano, leader mondiale della componentistica per bicicletta, conferma la sua presenza come technical partner dell’evento, dopo il successo della prima edizione.

Shimano ribadisce dunque il proprio impegno a favore dell’uso della bicicletta mettendo a disposizione degli ospiti della Fiera del Cicloturismo una stazione di servizio completa e un parcheggio provvisorio – realizzato ad hoc – da ben 500 posti bici.

Parcheggio bici Shimano alla Fiera del Cicloturismo (foto relativa all’edizione 2022)

Il più grande parcheggio bici provvisorio mai realizzato

Il cambiamento climatico e la vivibilità delle nostre città sono temi sempre più all’ordine del giorno e i comportamenti quotidiani spesso possono fare la differenza. Per incentivare l’adozione di comportamenti positivi, Shimano si è impegnata a dotare la Fiera del Cicloturismo – che si terrà a Bologna l’1 e 2 Aprile 2023 nello spazio DumBo – di una stazione di servizio per biciclette che comprenderà il più grande parcheggio di bici provvisorio mai realizzato in Italia per accogliere le migliaia di persone attese all’evento.

Shimano Service Center per l’assistenza meccanica

La stazione di servizio Shimano allestita per la Fiera del Cicloturismo 2023 sarà in grado di ospitare 500 biciclette – in uno spazio che sarebbe normalmente dedicato al parcheggio di 50 auto – e ruoterà attorno alla postazione di uno Shimano Service Center, in cui un meccanico qualificato assisterà i visitatori per risolvere problemi meccanici di emergenza. Gli Shimano Service Center sono una rete globale di rivenditori di bici indipendenti capaci di fornire il miglior servizio possibile in virtù di un’eccellente conoscenza delle tecnologie e delle procedure di montaggio e manutenzione di qualsiasi componente per bicicletta.

Il parcheggio bici sarà presidiato in ingresso/uscita: le persone che arriveranno in bici dovranno portare con sé un lucchetto per legare il proprio mezzo a due ruote agli appositi stalli predisposti nel parcheggio.

“Grazie per aver scelto la bicicletta!”

La Shimano Service Station svolgerà anche una funzione comunicativa perché esibirà un gigantesco ringraziamento rivolto dalla multinazionale giapponese e dagli organizzatori della Fiera del Cicloturismo a tutti coloro che si muovono ogni giorno in bicicletta: “Grazie perché ogni volta che usi la bici scegli di prenderti cura della tua città, facendo un uso razionale dell’energia e dello spazio. Grazie per aver scelto la bicicletta! Grazie, per il Tuo desiderio di un mondo migliore e per ogni volta in cui decidi di essere parte della soluzione e non del problema”.

“Come azienda siamo fortemente convinti che la bicicletta possa migliorare le nostre vite e l’ambiente in cui viviamo. Per questo ci impegniamo da oltre 100 anni nella realizzazione di componenti affidabili e durevoli nel tempo e nel garantire un’assistenza di qualità a tutti coloro che pedalano grazie a una rete di più di 90 Shimano Service Center diffusi su tutto il territorio nazionale. In occasione della Fiera del Cicloturismo abbiamo voluto ribadire il concetto mettendoci al servizio di chi sceglie la bicicletta”, dichiara Ilaria Deidda, Country manager di Shimano Italia.

Uno spazio per accogliere le persone

“Decenni di studi di pianificazione urbanistica dimostrano che se crei spazi per le automobili e per il traffico attirerai auto e traffico, mentre se pianifichi gli spazi per accogliere le persone, attirerai le persone. Siamo grati a Shimano per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti e per averci permesso di offrire un parcheggio provvisorio per biciclette che dovrebbe diventare lo standard per ogni evento pubblico nel nostro Paese. Solo attraverso questi piccoli ma decisivi interventi possiamo pensare di affrontare in modo vincente le sfide che il millennio ci pone”, dichiara Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e project manager di Bikenomist che ha ideato il progetto della Shimano Service Station.

La Fiera del Cicloturismo, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, è il luogo in cui oltre 80 destinazioni presenteranno le proprie offerte turistiche al popolo di chi pedala, accompagnate da 25 presentazioni di viaggi, esperienze e workshop dedicati ai cicloturisti e a chi sta valutando la propria prima – o prossima – esperienza a pedali.