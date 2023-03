Eventi bici 2023 Witoor: 3 manifestazioni in 10 città

28 Marzo 2023

Una comunità, 3 manifestazioni, 10 città. Parte così il 2023 di Witoor in una stagione dedicata agli appassionati che potranno vivere il ciclismo nella modalità che preferiscono. La passione e il divertimento di passare il tempo insieme tornano protagoniste sulle strade degli eventi che, da anni, caratterizzano le manifestazioni firmate Witoor.

Bike Night | Rando Imperator | MIA Women Ride

A partire dalla Bike Night, primo evento italiano in bici su lunga durata, non competitivo, a disputarsi interamente su ciclabile e di notte, fino alla Rando Imperator, evento iconico nel panorama internazionale delle randonnée, e alla sorprendente MIA Women Ride, il viaggio in bici per sole cicliste lungo la ciclovia AIDA.

Nella scenica Peschiera del Garda, ospiti di Sportler Bike Store, Witoor ha presentato agli appassionati e ai rappresentanti del settore gli eventi che saranno organizzati nel corso dei prossimi mesi, per un 2023 dove non mancherà l’occasione di passare il proprio tempo in sella alla propria bici da protagonisti.

“Chiunque può viaggiare in bici”

Gli eventi sono stati raccontati dalla voce di Simone Dovigo, presidente Witoor: «Arrivati alla nona edizione di Bike Night e all’ottava della Rando Imperator, possiamo riconoscere come Witoor abbia saputo proporre un modo nuovo, autentico e passionale di andare in bici. Per noi la bici è uno strumento prima di tutto democratico e sociale: chiunque può viaggiare in bici, e non ci sono mai piaciuti mode e steccati. La bici è di tutti, sempre, a tutte le ore: con Bike Night abbiamo innestato la passione del cicloturismo in tante persone che non avevano mai percorso 100 km.

E abbiamo scelto format nuovi per l’Italia, come pedalare di notte: un’esperienza magica e sorprendente che ha saputo valorizzare ciclovie e territori meno noti del nostro Paese. Abbiamo messo da parte i watt, i tecnicismi con eventi come Rando Imperator: lineari, e non ad anello, che attraversano più stati, per andare oltre i confini geografici e non solo. Witoor pedala per far unire le persone: una comunità trasversale, giovane e meno giovane, con un’alta presenza femminile, sempre curiosa a vivere i territori in modo genuino e conoscere altre persone con la voglia di viaggiare».

Più forti della pandemia

«Una spinta che non si è fermata nemmeno con la pandemia, quando ci siamo fermati come tutti ma abbiamo continuato a progettare nuovi eventi, come MIA Women Ride, per continuare a proporre il nostro approccio al mondo della bici: innovativo e comunitario, appassionato e capace di intercettare i bisogni sia di chi partecipa, con eventi sicuri e divertenti, sia di chi come noi organizza, mettendo a disposizione la nostra esperienza e capacità professionale».

«Nel 2023 – ha concluso Dovigo – riproponiamo i nostri eventi principali: Bike Night, il tour delle pedalate notturne sulle ciclovie più belle d’Italia; Rando Imperator, la randonnée europea che in due giorni attraversa le Alpi dalla Germania all’Italia con ciclisti da tutto il mondo; MIA Women Ride, il primo viaggio in bici per sole donne lungo la ciclovia AIDA, vera sorpresa del mondo bici nel 2021 che torna con la terza edizione. E non ci fermiamo qui: stiamo lavorando su altre grandi novità per essere protagonisti sulla scena dell’organizzazione degli eventi cicloturistici».

Per maggiori informazioni sugli eventi bici 2023 Witoor: www.witoor.com