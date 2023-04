La bici con le ruote quadrate [video]

14 Aprile 2023

La bici con le ruote quadrate, inventata dall’ingegnere ucraino Sergii Gordieiev, funziona. Il video che spiega la genesi della sua realizzazione, pubblicato sul suo canale YouTube “The Q”, nei primi tre giorni online ha superato un milione di visualizzazioni.

La bicicletta con le ruote quadrate

La bici con le ruote quadrate è la classica invenzione apparentemente impossibile da realizzare: ma l’estro di Gordieiev – ucraino di nascita e canadese di adozione – è riuscito a superare le difficoltà tecniche e fisiche, creando un mezzo pedalabile (seppur con inevitabili limitazioni).

Come funziona

Come fanno le ruote quadrate a funzionare, rendendo possibile alla bici di spostarsi grazie alla forza impressa sui pedali? In realtà la struttura delle ruote è fissa e a muoversi sono soltanto le gomme, quasi come se si trattasse di un mezzo cingolato.

Gordieiev nel video spiega come ha realizzato da zero questi speciali cerchi quadrati, recuperando rottami metallici, fissando poi la componentistica che consente alla bici di avanzare. Non c’è un sistema di trasmissione a catena tradizionale, ma ciascuna pedivella agisce indipendentemente su una delle due ruote.

Limitazioni

La bici è effettivamente funzionante, ma presenta delle evidenti limitazioni: la velocità che può raggiungere è piuttosto bassa e pedalarla non è di certo agevole, specie nell’impostare le curve. Resta pur sempre un interessante esercizio di stile: un’ennesima invenzione creativa dell’ingegnere ucraino che ha, ancora una volta, attirato l’attenzione e creato interesse per la novità.