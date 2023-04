Roma: saranno rimossi i cartelli di divieto di transito alle bici in via dei Pescatori

27 Aprile 2023

Importanti novità per quanto riguarda via dei Pescatori nel X Municipio di Roma: saranno rimossi i cartelli di divieto di transito alle bici (e alle moto) installati dopo la sua riapertura. L’iter è partito nel corso della seduta del 20 aprile scorso del Consiglio del Municipio Roma X: una risoluzione approvata dopo le proteste dei residenti e dei frequentatori in bici della strada che collega l’entroterra con il lungomare di Ostia e dopo la pubblicazione dell’articolo di Bikeitalia.it in cui sottolineavamo l’assurdità del divieto, istituito peraltro dopo aver cancellato la bike lane realizzata dalla precedente amministrazione.

Che cosa dice la risoluzione approvata

Le richieste contenute nella risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma X mirano a:

rimozione della segnaletica verticale di divieto di transito alle biciclette e motocicli;

l’implementazione della segnaletica orizzontale con inserimento di rallentatori ottici;

l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale di limite di 30 Km/h”;

la verifica per la realizzazione della segnaletica orizzontale denominata “Bike Lane”;

istituzione della disciplina di traffico di divieto di transito dei mezzi pesanti con pannello integrativo

“eccetto autorizzati”;



Questo atto impegna dunque il Presidente a dare il via all'iter burocratico con gli uffici preposti per porre in essere gli atti necessari per una nuova disciplina di traffico "Determina Dirigenziale"

la rimozione della segnaletica verticale di divieto di transito alle biciclette e motocicli ;

; l’implementazione della segnaletica orizzontale con inserimento di rallentatori ottici ;

; l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale di limite 30 Km/h “;

“; la verifica della realizzazione della segnaletica orizzontale denominata “Bike Lane”;

denominata “Bike Lane”; istituzione della disciplina di traffico di divieto di transito dei mezzi pesanti con pannello integrativo

“eccetto autorizzati” (che possano raggiungere i siti commerciali presenti in via dei Pescatori).

Roma – Via dei Pescatori (foto di Daniele Nardini via Facebook)

Via il divieto di transito alle bici e alle moto

“Com’è noto recentemente via dei Pescatori è stata oggetto di una vera e propria rigenerazione come non accadeva da anni. Questo dà modo ai ciclisti di usufruire di un ambito naturalistico e quindi della mobilità sostenibile da molti decantata e che la nostra Amministrazione prosegue nel promuovere migliorando la qualità di vita dei cittadini e l’ambiente in cui viviamo. Con questa risoluzione si avvia l’iter burocratico che prevede la rimozione della segnaletica verticale che vieta il transito di biciclette e motocicli. Allo stesso tempo viene implementata la segnaletica orizzontale con inserimento di rallentatori ottici. Viene anche implementata la segnaletica orizzontale e verticale con limite di 30 km orari”, dichiarano in una nota congiunta il Presidente della Commissione III Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo – primo firmatario dell’atto di consiglio approvato – e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano.

Chiusura ai mezzi pesanti “eccetto autorizzati”

Oltre a ripristinare il transito per bici e moto, ci sarà un’altra novità: “Viene anche istituita una nuova disciplina di traffico con il divieto di transito dei mezzi pesanti con panello integrativo “eccetto autorizzati” in modo tale che possono raggiungere i siti commerciali presenti in via dei Pescatori”.

Ripristino della bike lane?

Infine, è allo studio anche il ripristino della bike lane, magari migliorandola anche rispetto al profilo della sicurezza. “Si verificherà insieme agli uffici preposti laddove sia possibile la realizzazione della segnaletica orizzontale ‘Bike Lane’. Con questo provvedimento si dà notevole impulso alla mobilità dolce in quanto è importante arrivare a considerare la Mobilità Sostenibile una realtà nei tessuti urbani che deve essere sempre favorita e semplificata”, conclude la nota congiunta Calcerano-Di Matteo.

Su Bikeitalia.it continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda: speriamo che presto via dei Pescatori a Roma, nel X Municipio, possa tornare percorribile dalle bici in sicurezza.