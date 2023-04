Roma: dopo i lavori la strada riapre alle auto ma ora è vietata alle bici

17 Aprile 2023

Dopo una chiusura di cinque anni e i lavori di rifacimento del manto stradale, dissestato a causa delle radici affioranti dei pini, a fine marzo 2023 via dei Pescatori nel X Municipio di Roma è stata finalmente riaperta al transito. Per molti, ma non per tutti: la strada a senso unico in direzione Ostia è percorribile dalle auto ma è ora vietata alle bici (e alle moto).

Via dei Pescatori vietata alle bici

Questa novità non è passata inosservata, soprattutto perché prima dei lavori via dei Pescatori ospitava una bike lane che rappresentava, nel suo piccolo, una corsia per le bici verso il mare: un presidio di mobilità sostenibile da preservare e, in caso, migliorare dopo i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata. E che invece è stata cancellata. Al suo posto un bel cartello di divieto di transito alle bici, insieme con il limite di 30 km/h per i mezzi autorizzati a percorrere la strada.

Ciclisti discriminati

Tra i primi a segnalare la sgradita novità per i ciclisti Sven Otto Scheen, promotore del gruppo Sentiero Pasolini, che il 5 aprile su Facebook ha scritto: “Guardate attentamente questa strada a limite 30 km, perfettamente rifatta. Esiste secondo voi un motivo per il quale non ci possano andare tutti i tipi di dueruote, motorizzati o no? Chiaramente non c’è nessun motivo. È soltanto un’assurdità, un errore imperdonabile”.

Prosegue Scheen: “Non si può eliminare due categorie di utenti da una strada a 30 km, cioè i ciclisti e i motociclisti, per lasciar pieno gioco ad una terza categoria, gli automobilisti. Qui siamo tutti contribuenti, e non si può finanziare il rifacimento di una strada che era aperta a tutti, con i soldi di tutti noi contribuenti, per poi escluderne intere categorie dall’utilizzo della strada appena rifatta. È sbagliato ideologicamente, ed è sbagliato giuridicamente. Questi cartelli perfettamente ingiustificati e discriminatori devono sparire al più presto!”.

Via dei Pescatori: strada riaperta alle auto e ora vietata alle bici (© Sven Otto Scheen Sentiero Pasolini)

Il Municipio X ha cancellato la bike lane: prossimi passi

Come sottolinea anche un servizio di Canale 10, monta il malcontento dei residenti e dei ciclisti frequentatori della zona per la chiusura di via dei Pescatori alle bici. A poche ore dalla riapertura della strada al traffico veicolare delle auto, il 31 marzo 2023 – in un comunicato congiunto del X Municipio l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Guglielmo Calcerano e il presidente della commissione III Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo – hanno annunciato un prossimo incontro sulla questione:

“Per quanto riguarda l’incremento e l’incoraggiamento della mobilità sostenibile, abbiamo esaminato la criticità derivata dall’attuale divieto di transito e stiamo lavorando a possibili soluzioni che prevedano l’incremento delle condizioni di sicurezza di via dei Pescatori, per garantire la percorribilità anche a biciclette, motocicli e monopattini. Nei prossimi giorni convocheremo le associazioni dei ciclisti per esaminare le peculiarità della conformazione di Via dei Pescatori e studiare insieme le migliori soluzioni atte a garantire quell’importante collegamento tra litorale ed entroterra, anche in modalità ciclabile e in sicurezza”.

Potrebbe essere una strada a priorità ciclabile?

Piccola considerazione a margine della vicenda: via dei Pescatori nel quadrante di Roma Sud Casalpalocco/Acilia/Ostia potrebbe essere trasformata in una strada f-bis a priorità ciclabile che, con poche accortezze, diventerebbe un corridoio di mobilità sostenibile a doppio senso per collegare in bici i quartieri residenziali dell’entroterra con il lungomare, dando l’accesso ai mezzi motorizzati dei soli residenti a senso unico verso il mare. Auto e moto che, transitando da lì, dovrebbero dare sempre la precedenza alle biciclette, e procedere a una velocità massima di 30 km/h (o anche meno, ad esempio agli incroci, ndr) come avviene sulle infrastrutture di questo tipo.

Comune di Cornaredo, realizzazione di una strada f-bis ciclabile (Progetto Valerio Montieri)

Il limite di velocità massima di 30 km/h, requisito essenziale per questa infrastruttura, c’è già. Ci sarà anche la volontà politica di realizzarla in via dei Pescatori?