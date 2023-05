Sram Eagle Transmission: il nuovo standard per il cambio delle bici?

2 Maggio 2023

Ore contate per il forcellino? Sembra proprio di sì. Da qualche settimana è arrivata una grande rivoluzione nel sistema di trasmissione elettronica per le MTB (ed anche E-MTB). Tutto questo ha un nome: Sram Eagle Transmission.

Si tratta del nuovo sistema progettato da Sram e rappresenta l’evoluzione dell’Eagle AXS presentato dall’azienda americana nel 2019. Eagle Transmission rivoluziona il significato di cambiata sulla mountain bike. È un approccio unico alla trasmissione che introduce nuovi standard e nuovi livelli di prestazioni. A un mese di distanza dal lancio scopriamolo più nel dettaglio, con un focus anche su pro e contro questa novità di Sram disponibile sul mercato.

Di cosa si tratta

Durante i sei anni di vita del sistema Eagle a 12 velocità e gli undici della trasmissione specifica 1x, Sram ha modificato e perfezionato il suo sistema sotto tutti gli aspetti.

Ha così ripensato da zero a come si interfacciano tra loro telaio, ruota, e componenti della trasmissione.

Costruita sull’elemento di base rappresentato dall’asse della ruota, Eagle Transmission è una trasmissione wireless resistentissima, completamente integrata e interdipendente che cambia letteralmente il modo in cui andiamo in bici.

Non ci sono più il forcellino e le viti di regolazione ed è possibile cambiare sotto sforzo in modo impeccabile.

Semplicità, resistenza e durata nel tempo implementate e portate a nuovi limiti.

L’innovativo metodo di montaggio Full Mount consente una connessione molto più robusta e fa presa su entrambi le parti del telaio.

I nuovi cambi Transmission presentano lo stesso intuitivo metodo di collegamento e di setup degli attuali cambi Eagle AXS.

Sram Eagle Transmission | Gruppi

Il nuovo Sram Eagle Transmission sarà esclusivamente elettronico e saranno messi sul mercato tre differenti gruppi: XX SL, XX e X0.

Tra i vari modelli cambiano i materiali e i pesi, ma non il funzionamento e le tecnologie utilizzate. Due di questi (XX SL e XX) rappresentano il top di gamma:

L’XX SL è il più leggero (gruppo di trasmissione più leggero mai prodotto da Sram) ed è rivolto specificatamente al cross country (Xc e Marathon).

L’XX è pensato invece per un pubblico che pratica trail ed enduro (anche con E-Mtb) ma desidera comunque avere il massimo a livello qualitativo.

L’X0 è trasversale alle diverse discipline. Pur pesando qualche grammo in più e presentando una struttura interamente in alluminio offre prestazioni sempre di alto livello.

Ma ora vediamo nel dettaglio i singoli componenti.

Cambio

Il cambio XX SL (Eagle Transmission) è il modello più leggero (circa 440 grammi), dedicato ad un “pubblico racing”. Ha una gabbia in carbonio con finitura nero lucida.

Appena sotto si posiziona l’XX, che differisce principalmente per la gabbia in alluminio.

Per chi cerca un prodotto più robusto c’è il cambio X0, con più dettagli metallici e una vocazione verso il trail e/o il mondo elettrico.

I nuovi cambi sono dotati della frizione Overload Clutch e di un profilo compatto, eliminando tutto ciò che non serve.

Manutenzione tradizionale e per accentuare le prestazioni da gara, il cambio è dotato di una puleggia inferiore denominata Magic Wheel che gira anche se vi si incastra qualcosa in mezzo.

Guarnitura

Grandi novità anche sulle guarniture. La guarnitura XX SL ha pedivelle in carbonio con parte interna cava. È la guarnitura più leggera di sempre in casa Sram ed è predisposta per il montaggio del nuovo misuratore di potenza Quarq.

La guarnitura XX ha il rivestimento in fibra con parte interna “schiumata” per ottenere un perfetto bilanciamento tra peso, rigidità a resistenza. Anch’essa è pronta per l’installazione del powermeter ed è fornita con due bash guard rimovibili di nuova concezione, che si fissano direttamente sulla corona.

Lo stesso bash guard è presente anche sulla guarnitura X0, che è in alluminio ed ha un design innovativo. Questo nuovo design permette di contenere il peso garantendo sempre delle ottime prestazioni di rigidità a resistenza, senza precludere il montaggio del misuratore di potenza.

Le guarniture XX SL, XX e X0 sono disponibili con pedivelle da 165, 170 e 175 mm e anche in versione specifica per E-Mtb, con corona direct mount studiata appositamente per l’utilizzo elettrico.

Le corone disponibili sono da 32 a 38 denti (con offset 0 o 3 mm) per le versioni filettate (per powermeter) o direct mount tradizionali.

Per le E-Mtb le dentature disponibili cambiano in base al motore utilizzato. I pesi esatti delle guarniture Sram Eagle Transmission non sono stati ad oggi comunicati.

Tutte le nuove guarniture sono pronte per il montaggio del powermeter, perché hanno già 8 fori di fissaggio per la corona, un dettaglio molto importante, che permette di decidere anche successivamente se comprare o meno uno spider con rilevatore.

Controller

Il cambio Sram Eagle Transmission viene azionato dai nuovi comandi AXS Pod, che cambiano l’esperienza di cambiata grazie ai click più avvertibili. Si passa dall’attuale design “a bascula” a veri e propri pulsanti. Le funzioni (dei pulsanti) si possono personalizzare attraverso l’app AXS come accade sui comandi presenti in gamma fino ad oggi.

I pulsanti hanno un grip maggiore e sono regolabili per avere la massima ergonomia, per lo stesso motivo esistono anche due diversi collarini di fissaggio sul manubrio. Sono disponibili sia in versione classica che Ultimate, su quest’ultima si possono scegliere i tasti concavi o convessi a seconda delle proprie preferenze.

Al suo interno è presente sempre la batteria a bottone CR 2032, sostituibile con estrema facilità.

Il peso del controller AXS Pod è di 48 grammi. Grazie al suo design invertibile, l’AXS Pod può essere montato a sinistra oppure a destra.

Il comando è l’unico componente compatibile della nuova gamma che può essere utilizzato anche con gli attuali i gruppi Eagle AXS.

Cassetta

I pacchi pignoni Sram Eagle Transmission sono stati ridisegnati da zero. È confermata la realizzazione in un unico pezzo di acciaio (costruzione X-Dome) con pignoni più grandi rivettati in alluminio.

Sul modello XX SL i pignoni in lega sono tre, mentre sulla XX e X0 è soltanto uno, quello più grande. Questo incide sul peso, infatti la versione SL pesa 345 grammi, mentre XX e X0 pesano 380 grammi. La differenza principale tra queste ultime due riguarda la finitura superficiale, che sulla X0 è più resistente ed include un trattamento al nickel, ideale anche per le E-Mtb.

La scala dei 12 rapporti è sempre 10-52, ma è stata migliorata la progressione sui pignoni più grandi: il 36 è sostituito dal 38 e il 42 dal 44. I restanti pignoni sono identici come numero di denti, ma cambia profondamente la loro forma, avvalendosi della tecnologia X-Sync, presente da diversi anni sulle corone anteriori Sram.

In pratica, grazie ad una “mappatura” della cassetta, il lavoro di catena, pignoni e corona sono sincronizzati per avere la massima efficienza e sicurezza durante la cambiata. La nuova cassetta presenta un lieve scostamento laterale (2,5 mm) e quindi una linea catena diversa (55 mm), dettagli che permettono di incrociare meno la catena, ottimizzando la fluidità della trasmissione e riducendone l’usura.

Questo presuppone l’utilizzo di tutti e soli componenti Sram Eagle Transmission: in sintesi, è impossibile mixare componenti di altre aziende o far lavorare la nuova cassetta con un cambio AXS della precedente generazione, nonostante il corpetto sia sempre l’attuale XD.

L’ultima curiosità riguarda l’inserto in plastica rossa vicino al 7° pignone. Si chiama “Setup Cog”, coincide con il pignone da 21 denti ed indica il pignone da utilizzare durante le fasi di setup, per una regolazione perfetta del cambio.

Catena

Insieme al sistema Sram Eagle Transmission è stata creata anche una nuova catena, che riprende il design “Flattop” dei gruppi strada, con degli spessori ed un design specifici per l’offroad.

Anche in questo caso esistono tre modelli, si va dalla più leggera XX SL, con maglie esterne e perni forati, fino alla X0 con perni pieni (consigliata anche per le E-Mtb), passando per la soluzione intermedia, la XX tradizionale con perni forati e maglie piene.

Il design Flattop è studiato per ottimizzare la fluidità e per lavorare in simbiosi con il profilo dei nuovi pignoni.

Su tutte le catene è presente la falsamaglia Powerlock per una rimozione ed un montaggio veloci.

Il peso delle catene va dai 240 ai 256 grammi. La lunghezza della catena è determinata dalla lunghezza del carro posteriore con il carro completamente esteso (non compresso) e dalla dentatura della corona anteriore. La lunghezza della catena può essere desunta dalla guida al setup dell’app AXS, dal manuale o dal sito Sram.

Prezzi

Quanto costano i gruppi Sram Eagle Transmission completi? Ovviamente le cifre sono variabili in base al modello scelto. Si va dai 1.900 € circa dell’X0 (senza powermeter) ai 3.250 € dell’XX SL (con misuratore di potenza incluso). Nel caso dei gruppi per E-Mtb, i prezzi scendono sensibilmente, si va dai 1.370 € ai 2.000 € circa.

Sram Eagle Transmission | Pro e contro

I tradizionali forcellini si rompono oppure si piegano per proteggere il cambio posteriore. Cosa succede invece se si cade o si prende un colpo con uno Sram Eagle Transmission? I forcellini possono spezzarsi o piegarsi causando svariati problemi, da una cambiata non precisa fino all’incastro del cambio nei raggi della ruota quando il supporto cambio è notevolmente storto, con conseguenze che possono rivelarsi anche gravi e comportare la fine dell’uscita in bicicletta.

Il deragliatore posteriore Eagle Transmission è connesso con l’asse della ruota ed è progettato per essere molto resistente rispetto agli impatti laterali e frontali, in modo di essere in grado di proseguire l’uscita dopo la caduta.

Faq

È possibile fare l’upgrade della mia attuale mountain bike con l’Eagle Transmission? Sì, l’upgrade è possibile su qualsiasi telaio conforme alle specifiche dell’UDH (Universal Derailleur Hanger), con interfaccia senza supporto cambio.

Il sistema Eagle Transmission si è dedicato esclusivamente al mondo MTB? La trasversalità di Sram rende il nuovo standard UDH del sistema Eagle appena presentato una soluzione molto interessante anche oltre la destinazione d’uso d’elezione che sarebbe la mountain bike. Con la nuova piattaforma Eagle si possono infatti allestire anche biciclette gravel purché con telaio realizzato per lo standard UDH, cioè con dimensionamenti e predisposizione per il montaggio del deragliatore posteriore direttamente sull’asse del mozzo della ruota.

Per maggiori informazioni: www.sram.com

[Tutte le immagini pubblicate a corredo del testo sono presenti sul sito Sram]