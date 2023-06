Nuovo Sram Apex: continua la sfida sul segmento gravel

15 Giugno 2023

Sram presenta le sue più recenti innovazioni nel campo delle trasmissioni monocorona a 12 velocità. L’ultima aggiunta alla famiglia Apex è composta da due gruppi: Apex AXS e Apex Meccanico, che promettono entrambi un’esperienza di cambiata intuitiva e una vasta gamma di rapporti a 12 velocità, ideali per gli appassionati del gravel in tutte le sue possibili declinazioni. Questi nuovi gruppi, come sottolineano le note di presentazione delle specifiche, sono stati progettati per garantire semplicità, versatilità e facilità d’uso.

Sram Apex AXS

SRAM Apex AXS rappresenta il gruppo più avanzato della gamma: offre un sistema a 12 velocità con cambio elettronico wireless intuitivo e il suo design punta molto sull’ergonomia. Questo gruppo 1x è caratterizzato da un’ampia disponibilità di rapporti, consentendo ai ciclisti di adattarsi a diverse situazioni di guida. L’ecosistema AXS permette una configurazione wireless semplice, all’insegna della personalizzazione e dell’affidabilità. La nuova forma dei comandi offre comfort durante la pedalata, simile a quella dei nuovi gruppi Force e Rival AXS.

Apex XPLR AXS

Il cambio posteriore Apex XPLR AXS lavora con le cassette ad ampia gamma di rapporti con il pignone più grande da 36 o 44 denti e incorpora una frizione a molla per un controllo impeccabile della catena su strada e fuoristrada. Con l’innovativa e intuitiva logica di cambiata eTap abbinata alla connettività AXS, Apex riduce al minimo le distrazioni.

X1 Eagle AXS

Dai sentieri al gravel, compreso tutto quello che c’è in mezzo, il cambio posteriore X1 Eagle AXS è la scelta di chi è alla ricerca di un cambio versatile, per ogni tipo di terreno. Compatibile con tutte le cassette della trasmissione Eagle, il cambio posteriore X1 Eagle AXS si adatta al gravel come anche alla mountain bike.

Sram Apex Meccanico

Con il gruppo Apex Meccanico, Sram ha portato la tecnologia a 12 velocità dei gruppi elettronici anche al cambio meccanico. Questo gruppo, sempre 1x, è dotato di una cassetta ad ampio raggio, tecnologia di ritenzione della catena e le innovazioni ergonomiche che migliorano la facilità d’uso e riducono le distrazioni. Infatti il cambio intuitivo Double Tap consente di gestire tutti i rapporti con una sola mano e una leva, semplificando il processo di cambio di rapporto. L’ergonomia dei comandi AXS e la piattaforma frenante idraulica – come sottolineano dalla casa madre – assicurano una sensazione di controllo ottimale durante la guida.

Le configurazioni disponibili

Entrambi i gruppi Apex offrono due configurazioni per soddisfare le esigenze dei ciclisti. Nel Meccanico la configurazione XPLR, dotata di un pignone grande da 44T, è ideale per affrontare sia l’asfalto che il fuoristrada. La configurazione Eagle, invece, dispone di un pignone grande da 50T o 52T, offrendo una maggiore autonomia per le avventure in fuoristrada più estreme. Entrambe le configurazioni includono un avviamento 11T per una maggiore compatibilità, meccanismi di frizione a molla nel deragliatore posteriore per una gestione efficace della catena e la corona X-Sync per una trazione sicura.

Misuratore di potenza (come accessorio aftermarket)

Sram ha anche previsto un’opzione per un misuratore di potenza, che sarà disponibile come accessorio aftermarket. La misurazione della potenza Spindle-based offre affidabilità e precisione, consentendo ai ciclisti di monitorare al meglio e migliorare le loro prestazioni.

Opzione flat bar

Infine, Sram ha pensato anche ai ciclisti che preferiscono l’opzione flat bar. Questa configurazione è adatta a gravel, fitness, urban e eBike, sia in versione meccanica che elettronica. I freni a disco S-300 garantiscono una frenata potente, mentre il cambio Eagle è disponibile in diverse opzioni: trigger, Gripshift o AXS controller.

Sram Apex: disponibilità, faq e prezzi

Il gruppo Apex AXS è già disponibile, mentre il gruppo Apex Meccanico sarà disponibile a settembre 2023. In un documento – scaricabile da questo link – Sram risponde alle faq e indica i prezzi consigliati al pubblico.

Per maggiori informazioni sui gruppi Sram: www.sram.com