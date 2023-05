Evenepoel positivo al Covid-19: il Giro perde uno dei favoriti alla vittoria finale

15 Maggio 2023

Un solo secondo meglio di Geraint Thomas. Due meglio di Tao Geoghegan Hart.

Adv



Domenica sera mi è sorto il dubbio che il giovane Remco non fosse in forma. Più che altro perché da giorni si sbandierava che la crono sarebbe stata la tappa ammazza-Giro, quella in cui, fuori Ganna per Covid, non ce ne sarebbe stato per nessuno. Si fantasticavano distacchi incolmabili (mah) di 3 o addirittura 4 minuti. E invece solo manciate di secondi. Quisquilie.

Remco Evenepoel in maglia rosa – crediti www.giroditalia.it

Però dai, ma figurati se non era in forma. D’altra parte pioveva, l’asfalto era scivoloso (sì lo so, è belga, è abituato), probabilmente era stanco per la tappa precedente. E poi magari ha tirato un po’ il freno perché, da qualche parte in fondo al cuore, un po’ di paura di cadere gli è rimasta. L’incidente del Lombardia 2020 è stato spaventoso, io non me lo sono dimenticato, immagina lui. E poi aveva un po’ di raffreddore, o almeno così diceva in conferenza stampa. Il naso tappato, diceva.

Quindi fatte le mie debite considerazioni, sono tornata alle azalee da rinvasare e sono andata in stand-by, come la corsa. Ci prendiamo entrambe una pausa e ci rivediamo martedì con il Belga in maglia rosa.

Ovviamente non è andata così. Stamattina ho intercettato la notizia sfuggitami ieri sera, dove la Soudal Quick-Step, una delle squadre che ha ancora attivi i protocoli anti-Covid, annunciava il ritiro di Evenepoel perché positivo al Covid-19. “Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara. Ho fatto un test di routine, come parte del protocollo del team, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane”, ha detto Remco.

World Champion and #Giro maglia rosa @EvenepoelRemco is out of the race after testing positive to Covid-19. pic.twitter.com/FK0B1cnvTT — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 14, 2023

“E adesso?”

Non nascondiamocelo, il Giro perde probabilmente uno dei due candidati alla vittoria finale (l’altro per me resta Primož Roglič) e un po’ di fascino. Il lato positivo (ehm, favorevole) di questo ritiro è la possibilità di per Damiano Caruso (magari!) ora settimo, di puntare al podio. È l’opportunità per molti corridori di ripensare la strategia e arrivare alla partenza della prossima tappa puntando l’asticella un po’ più in alto. Da un certo punto di vista è tutto di nuovo sconosciuto e insondabile, quindi prepariamoci alla meraviglia.

D’altro canto, potremmo invece assistere a un continuo match Ineos – Jumbo Visma, un po’ come al Tour lo scorso anno, quando la gara l’hanno fatta la Jumbo Visma (sempre lei) e la UAE. Un momento. Come al Tour? Non esattamente. Prendiamo la Jumbo Visma: qui al Giro ha mandato Roglič capitano e un bel team di gregari, ma al Tour ci ha mandato Roglič e Vingegaard a contendersi il ruolo di capitano e Van Aert a tirare. Al Tour in UAE c’era Tadei Pogačar, che dice “Un giorno verrò al Giro”, ma quel giorno non arriva mai. Al Giro in UAE c’è Almeida, che per carità è un ottimo corridore e infatti per ora è quarto.

E adesso. E adesso è il nostro momento per rimescolare le carte dei nostri ciclisti preferiti, è il momento di scegliere il nuovo campione da tifare, quello su cui puntare lo sguardo sperando di vederlo compiere l’impresa. È il momento di individuare il team che vorremmo ci facesse sognare sui tapponi di montagna della terza settimana. Quello che stremerà il gruppo e i velocisti (se ne saranno rimasti) sulle salite per lanciare il proprio migliore scalatore sui picchi e sui bricchi.

Io scelgo Damiano Caruso, perché vorrei davvero fosse il suo momento. E scelgo la Ineos, perché al Giro ha mandato dei grandi ciclisti, campioni che non si arrendono mai.

Sperando non si intrometta nuovamente il virus.