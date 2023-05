Salvini vuole aumentare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h e abolire il superbollo

17 Maggio 2023

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intenzionato a eliminare il superbollo per le auto più potenti e costose e rilancia la proposta di aumentare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h. Secondo il leader della Lega, l’Italia è uno dei paesi con il limite di velocità più basso in Europa e questo rappresenta un freno alla competitività del paese.

Salvini sottolinea che il limite di velocità attuale, fissato a 130 km/h, risale agli Anni Settanta e che da allora i veicoli sono diventati molto più sicuri e performanti. Per questo, a suo dire, il limite di velocità attuale è ormai obsoleto e bisognerebbe alzarlo a 150 km/h per garantire maggiore efficienza e competitività. E questo innalzamento del limite di velocità in autostrada sembra andare a braccetto con l’intenzione di abolire il superbollo.

E la sicurezza stradale?

La proposta di Salvini ha suscitato diverse reazioni contrastanti. Alcuni sostengono che un aumento del limite di velocità aumenterebbe il rischio di incidenti e l’inquinamento atmosferico, mentre altri sostengono che un limite di velocità più alto sarebbe vantaggioso per l’economia e la mobilità del paese. In ogni caso, la proposta di Salvini solleva un dibattito importante sulla sicurezza stradale e l’impatto ambientale dei veicoli, proprio in queste settimane in cui sono in corso presso la Commissione Trasporti della Camera le audizioni informali nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al Codice della Strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526​ Berruto, C. 718​ Santillo e C. 892​ Iaria).

Le obiezioni ai 150 km/h in autostrada

In particolare, in merito alla proposta del ministro Salvini di aumentare il limite di velocità in autostrada da 130 a 150 km/h queste sono alcune delle principali obiezioni che vengono mosse: