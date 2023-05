Codice della Strada e sicurezza dei ciclisti: Bikeitalia in Commissione Trasporti

19 Maggio 2023

Nell’ambito delle proposte di legge per aumentare la sicurezza dei ciclisti e di revisione dei limiti di velocità nel Codice della Strada in queste settimane sono in corso in Commissione Trasporti della Camera le audizioni delle associazioni e degli esperti che si occupano di queste materie; invitati a dare il proprio parere e confrontarsi con i parlamentari su questi specifici argomenti.

Adv



Giovedì 18 maggio 2023 si è tenuta l’audizione collettiva di Andrea Colombo (esperto della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna); Matteo Dondé (architetto urbanista); Claudio Magliulo (rappresentante in Italia di Clean Cities Campaign) e del segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, Marco Scarponi.

Sicurezza dei ciclisti e Città 30

Questa audizione collettiva – il cui video integrale è presente a questo link – si è svolta a poche settimane dalla conclusione di MobilitARS 2023 “Città 30: la strada è di tutte” e ha portato in Commissione Trasporti proprio le istanze e le richieste che da lì erano emerse.

Su tutte la necessità di aumentare la sicurezza delle strade urbane con una politica più attenta all’incolumità di chi pedala e di chi si sposta a piedi. E, naturalmente, l’abbassamento del limite di velocità in ambito urbano a 30 km/h.

La voce di Bikeitalia in Commissione Trasporti

Paolo Pinzuti, direttore editoriale di Bikeitalia

E le audizioni continueranno anche nei prossimi giorni. Martedì 23 maggio a partire dalle ore 11:30 Paolo Pinzuti, direttore editoriale di Bikeitalia.it e CEO di Bikenomist, sarà audito in Commissione Trasporti. Farà una valutazione sulle proposte di legge in esame (C. 526​ Berruto, C. 718​ Santillo e C. 892​ Iaria), oltreché rispondere a eventuali domande da parte dei parlamentari presenti alla seduta.

Riteniamo importante questo invito che consente di portare la voce di Bikeitalia a Montecitorio su argomenti che ci stanno molto a cuore. Temi che seguiamo con attenzione fin da quando siamo online come testata specializzata in mobilità ciclistica, meccanica della bicicletta e cicloturismo.

Nel corso della stessa mattinata saranno auditi – in merito alle proposte per la sicurezza dei ciclisti in Commissione Trasporti – anche Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB); Paola Gianotti per l’Associazione “Io Rispetto il Ciclista” e promotrice del metro e mezzo come distanza sicura di sorpasso dei ciclisti; Enzina Fasano presidente dell’Associazione SIC-Roma, per Salvaiciclisti; l’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI).