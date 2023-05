Eurobike 2023: torna a Francoforte la più grande fiera europea del mondo bici

18 Maggio 2023

Dal 21 al 25 giugno 2023 a Francoforte torna la fiera Eurobike, l’evento europea di riferimento per il settore delle biciclette. Un appuntamento imperdibile in cui protagoniste saranno le ultime tendenze, le innovazioni tecnologiche e le novità nel mondo della bici. Ma anche una straordinaria occasione per sviluppare il networking legato al ciclo e alla bikenomics.

Eurobike 2023

Eurobike 2023 è dunque l’occasione perfetta per scoprire le ultime novità nel settore delle biciclette, dai modelli più tradizionali a quelli più innovativi e futuristici. L’evento riunisce i principali produttori, fornitori, rivenditori e appassionati del settore, offrendo un’ampia panoramica delle tendenze emergenti e delle tecnologie all’avanguardia. La fiera Eurobike 2023 si svolgerà presso il moderno centro espositivo di Francoforte, che offre spazi ampi e accoglienti per ospitare i numerosi espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. L’accesso all’evento è aperto a tutti gli appassionati di biciclette, dai professionisti del settore ai semplici appassionati (maggiori informazioni per l’acquisto dei biglietti a questo link).

L’immagine di copertina di Eurobike 2023

Il programma della fiera Eurobike 2023 è ricco di tanti appuntamenti. Le giornate saranno animate da presentazioni, conferenze, workshop e dimostrazioni pratiche, fornendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le ultime novità del settore. I visitatori potranno anche testare le biciclette e le componenti più all’avanguardia su appositi percorsi dedicati.

Bici, networking e B2B

Eurobike non è solo una fiera per gli addetti ai lavori, ma anche un’occasione unica per gli appassionati di ciclismo di scoprire le ultime tendenze e di immergersi nell’atmosfera vibrante di uno degli eventi più importanti del settore. Saranno presenti anche aree dedicate all’abbigliamento e agli accessori per biciclette, offrendo una vasta scelta di prodotti correlati.

Per i professionisti del settore, Eurobike rappresenta un’opportunità di networking e di scambio di conoscenze. Saranno organizzate sessioni di business-to-business (B2B) per facilitare gli incontri tra produttori, fornitori e rivenditori, favorendo collaborazioni e partnership commerciali.

Pink Wednesday

Nel giorno di apertura di Eurobike, mercoledì 21 giugno, tutti gli ospiti – decisori politici, esperti di mobilità, rappresentanti della stampa ed espositori – sono invitati a trascorrere insieme una serata conviviale Networking Dinner con personalità ispiratrici della politica, dello sport e della bike industry, stimolando conversazioni ai tavoli per “fare rete”. Naturalmente non mancheranno buon cibo e musica, oltreché altre attività per favorire lo scambio di idee. In un’atmosfera rilassata, i partecipanti discutono dell’ulteriore sviluppo dell’industria della bicicletta e del suo rafforzamento a livello industriale, politico e sociale in vari tavoli tematici con la moderazione della serata affidata a Totinia Horner, manager di eventi con anni di esperienza e una laurea in International Business con un focus sul marketing, oltreché la conoscenza delle start-up della mobilità come TIER Mobilità.

La nostra Pinar Pinzuti protagonista a Eurobike 2023

Pinar Pinzuti, Cycling Brainwasher @ Bikenomist

Siamo molto orgogliosi di comunicare che la nostra collega Pinar Pinzuti – Cycling Brainwasher presso Bikenomist/Bikeitalia oltreché direttrice della Fiera del CIcloturismo e membro del Consiglio EuroVelo – nell’ambito del Pink Wednesday presiederà il tavolo tematico sul cicloturismo con l’intenzione di stimolare il dibattito tra gli addetti ai lavori, presentare le best practice a livello europeo e convincere più persone a scegliere vacanze attive, ispirandole a scoprire quanto di bello ha da offrire questa modalità di scoperta de territorio.

Gli altri tavoli di discussione

Allan Shaw Christian Lichtenberg Erik Bronsvoort

Nell’ambito della cena di networking del Pink Wednesday un tavolo sarà presieduto da Alan Shaw, ciclista avventuriero e narratore entusiasta, che è stato bike messenger per 10 anni in 8 diverse città in tutto il mondo, viaggiando in bici in 26 paesi e affrontando alcune imprese in bici in autonomia come la Silk Road Mountain Race e il Tour Divide. Gestisce la sua azienda di cappellini da ciclismo Gay’s Okay, per promuovere l’inclusione LGBTQ+ nel mondo della bicicletta.

Un altro gruppo di discussione sarà condotto da Christian Lichtenberg, che dal 2020 è CEO di Munich Composites GmbH e dal 2016 è commentatore freelance per le gare ciclistiche su Eurosport. Di formazione ingegnere, in precedenza ha lavorato come Business Unite Manager presso Munich Composites.

Erik Bronsvoort è il fondatore di Circular Cycling e ha scritto il libro “From Marginal Gains to a Circular Revolution”, una guida pratica per creare un’economia ciclica circolare. Erik ha lavorato con numerose aziende di biciclette per ripensare i loro modelli di business e design.

Per informazioni e iscrizioni

Per vivere da vicino l’atmosfera e le novità di Eurobike 2023, dal 21 al 25 giugno, è possibile consultare il programma completo e avere ulteriori informazioni per l’acquisto dei biglietti visitando il sito ufficiale della manifestazione: www.eurobike.com