La Città delle Biciclette | Allenamento e forma fisica: i falsi miti da sfatare

6 Giugno 2023

Di ritorno dal Rimini Wellness il nostro Omar Gatti ha esternato sui social le sue impressioni in merito a ciò che ha visto, sottolineando soprattutto quello che non l’ha convinto riguardo al modo in cui si presenta e “si vende” l’allenamento:

Allenamento e forma fisica: i falsi miti da sfatare

Concetti che sono stati sviluppati nella nuova puntata del podcast “La Città delle Biciclette” di Paolo “Rotafixa” Bellino che introduce il tema in modo diretto: “Può sembrare una sciocchezza, una tra le tante che ci ingombrano i tempi, ma anche nel settore della forma fisica, che oggi chiamano fitness o wellness, abbondano nuove forme che vengono spacciate per miracolose o almeno efficaci. Spesso sono dovute allo scarso tempo libero di cui disponiamo e più probabilmente all’unione tra vendita di un prodotto rapido e voglia di lavarsi la coscienza: infatti lo chiamerei ‘bodywashing’, a somiglianza del ‘greenwashing’ che conosciamo tutti”, dice a Bikeitalia.

E, prosegue: “In questa puntata del mio podcast, complice anche una sua riflessione pubblica dopo 4 giorni a Rimini per una specie di fiera del fitness, mi sono fatto spiegare da Omar perché allenarsi una o due volte alla settimana in palestra con metodi rapidi e sottoponendo il fisico a sforzi improvvisi non sia una buona idea. In fin dei conti il nostro fisico rimane, per grandi linee, quello di sempre e alcune cose non possono reputarsi novità positive”.

Buon ascolto di questa puntata su forma fisica, allenamento e falsi miti da sfatare ⤵