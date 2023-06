Milano, altro ciclista investito: gravissimo, è in codice rosso al Niguarda

27 Giugno 2023

Lunedì 26 giugno poco dopo le 17 un ennesimo scontro stradale a Milano ha coinvolto un ciclista di 46 anni, centrato dalla persona alla guida di un’utilitaria in viale Monza. L’investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda e, al momento in cui pubblichiamo questo articolo, si trova in pericolo di vita a causa delle sue condizioni critiche dopo l’impatto.

Adv



Ciclista investito in viale Monza lunedì 26 giugno 2023 [Foto: Twitter]

Milano, ennesima collisione che coinvolge una persona in bicicletta

Questa collisione, la cui dinamica è ancora da chiarire, avviene a pochi giorni dall’ultima vittima in bicicletta a Milano, Alfina D’Amato, investita e uccisa dalla persona alla guida di una betoniera in piazza Durante. Secondo le prime informazioni, il ciclista investito stava pedalando lungo la bike lane disegnata sulla carreggiata in viale Monza, quando ha svoltato all’incrocio con via Pindaro. È a quel punto che la persona alla guida dell’automobile, che procedeva in direzione opposta verso la periferia, lo ha colpito frontalmente.

Ciclista ricoverato gravissimo in codice rosso al Niguarda

Sul posto sono giunte tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica, che hanno trasportato il ciclista all’ospedale Niguarda in condizioni critiche, in codice rosso. Attualmente la sua prognosi è riservata.

La comunità ciclistica milanese è scossa e solo pochi giorni fa, bloccando il traffico a piazzale Loreto, era scesa in piazza per manifestare ancora una volta contro la strage stradale che continua a mietere vittime, morti e feriti tra chi pedala a Milano. Tra i cartelli e gli striscioni portati in strada ed esposti dai cicloattivisti in piazzale Loreto meneghini oltre alla scritta “Basta morti in strada” un’altra recitava: “Milano: dove la merce ha più valore della vita”. Poi la pedalata verso piazza Durante, luogo dell’ultimo incidente mortale.