In bici sul Colle dell’Agnello chiuso al traffico: evento gratuito nelle Terre del Monviso

Un’entusiasmante sfida ciclistica nelle Terre del Monviso, con la salita in bici al Colle dell’Agnello chiuso al traffico: il 3 settembre 2023 si terrà “L’Agnel 2744”, un evento cicloturistico che promette emozioni, fatica e paesaggi mozzafiato lungo una strada riservata solo ai ciclisti. La partecipazione è gratuita e la partenza sarà alla francese, tra le 9 e le 11 del mattino; il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico in B.ta Maddalena. Tutti coloro che si registreranno riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta.

Adv

Strada chiusa al traffico

La strada sarà chiusa ai veicoli a motore fino alle ore 14, tra l’ex dogana in borgata Chianale e il Colle, chiuso anche dal lato francese per una data dell’analogo evento cicloturistico Cols Réservés. La pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115 metri su un tracciato di 14 km (strada chiusa al traffico e possibilità di partenza in bici anche da Baita Chianale; dislivello 900 metri, tracciato 9 km).

La particolarità di “L’Agnel 2744” risiede nell’esperienza unica di pedalare su una strada chiusa al traffico veicolare. I partecipanti potranno godere della libertà di percorrere il tragitto senza preoccuparsi del traffico, immergendosi completamente nell’energia della pedalata e nei panorami incantevoli che si aprono lungo il percorso.

La salita in bici al Colle dell’Agnello

La salita in bicicletta da Pontechianale al Colle dell’Agnello, con i suoi 2.744 metri di altitudine, rappresenta un vero e proprio banco di prova per gli amanti del ciclismo. Questo valico transfrontaliero asfaltato è il più alto d’Europa e le sue pendenze impegnative metteranno alla prova la resistenza delle gambe di ogni partecipante. La sfida è resa ancora più affascinante dalla storia che avvolge questa strada: qui si sono svolte competizioni tra i corridori professionisti, con momenti indimenticabili che rimangono impressi nella memoria degli appassionati, come le imprese di Marco Pantani nel 1994 e Michele Scarponi nel 2016 nel Giro d’Italia, oltre a essere parte del Tour de France nel 2008 e 2011.

Partenza “alla francese”

L’evento prevede una partenza “alla francese”, offrendo ai partecipanti la flessibilità di iniziare tra le ore 9 e le ore 11, da B.ta Maddalena. All’arrivo in quota i partecipanti saranno accolti da un rinfresco con prodotti tipici del territorio: un modo per ricompensare gli sforzi profusi e per condividere la passione per il ciclismo in un’atmosfera conviviale.

Come partecipare all’evento

Gli organizzatori dell’evento comunicano che per partecipare è obbligatorio indossare il casco e si consiglia di avere guanti e indumenti adatti per ogni evenienza meteorologica: inoltre è bene assicurarsi che la propria bicicletta sia in perfette condizioni per affrontare la salita. Inoltre, per chi volesse, c’è la possibilità di noleggiare un’ebike presso Cicli Mattio di Piasco, con prenotazione obbligatoria ([email protected]; +39.0175.270058).

“Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso”

“L’Agnel 2744” è parte di un evento più ampio chiamato “Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso”. Questa serie di itinerari ciclistici prevede la chiusura delle strade al traffico veicolare, consentendo ai partecipanti di vivere appieno l’emozione di pedalare in luoghi leggendari che hanno visto sfide epiche dei grandi ciclisti durante il Giro d’Italia e il Tour de France.

Nel corso della giornata saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dal sito https://visit.terresmonviso.eu/scalate-leggendarie-nelle-terre-del-monviso e dalla pagina Facebook Terres Monviso.

Se siete pronti a cimentarvi in questo evento ciclistico, segnate sul calendario la data del 3 settembre e preparatevi a scalare in bici il Colle dell’Agnello chiuso al traffico per l’occasione.

Per ulteriori dettagli e per registrarsi, tutte le informazioni sono presenti sul sito ufficiale dell’evento.