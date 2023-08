Promuovere l’inclusività e l’equità: appello per trasformare la cultura nell’industria del ciclismo

Un rapporto internazionale sulla percezione della diversità nel settore del ciclismo: è quello pubblicato dalla Bicycle Association a metà agosto 2023, realizzato in collaborazione con il programma Women in Cycling di Cycle Industries Europe e supportato da WORK180.

“Diversity in the Cycling Industry” è un lavoro che fa luce per la prima volta sullo stato dell’arte e le prospettive riguardanti la diversità e l’inclusività all’interno dell’industria del ciclismo. Il rapporto si basa su ricerche e analisi approfondite ed evidenzia la necessità di un approccio più inclusivo al ciclismo, per un cambiamento positivo che promuova una cultura antidiscriminatoria.

Come è stata condotta l’indagine

L’indagine, che è stata completata da 1.123 persone che lavorano nel settore del ciclismo, provenienti da una varietà di background ed esperienze, fornisce una panoramica completa delle percezioni, delle sfide e delle opportunità attuali legate alla diversità, all’equità e all’inclusione. Il rapporto dipinge un quadro completo dell’attuale stato di inclusività nel settore del ciclismo raccogliendo e analizzando i dati di individui di diverse regioni, dimensioni e settori aziendali e dati demografici tra cui età, genere, razza ed etnia, disabilità e orientamento sessuale.

Ian Beasant, amministratore delegato di Giant UK, ha contribuito alla prefazione del rapporto e ha affermato: “Lo scopo principale di questo sondaggio sulla percezione di BA era comprendere le barriere e le sfide che le persone devono affrontare nella loro azienda. Il riconoscimento e l’impegno a sostenere tutti allo stesso modo è un dovere del nostro settore. Dobbiamo creare l’ambiente più accogliente, inclusivo e prospero per tutti, promuovendo l’innovazione, la rappresentanza e la crescita”.

I principali risultati: un settore da rivoluzionare

Quello che si evince dai dati elaborati riguardo a com’è strutturato attualmente il settore del ciclismo riporta un quadro della situazione in cui i leader senior sono in maggioranza uomini bianchi ed eterosessuali; dove c’è un’esperienza diffusa di trattamenti ingiusti, incluse le molestie; dove quasi la metà delle persone con disabilità le tiene nascoste al proprio datore di lavoro; dove le donne e le persone che appartengono a gruppi minoritari hanno maggiori probabilità di abbandonare il settore.

Inoltre dall’indagine emerge come le donne vogliono azioni concrete sulla leadership e sulla retribuzione e la passione per il ciclismo è stata la motivazione che ha spinto il 63% degli uomini e il 45% delle donne a entrare nel settore.

L’inclusività deve essere al primo posto

Commentando la pubblicazione del rapporto, Sally Middlemiss, direttore associato della Bicycle Association, ha dichiarato: “Il rapporto sulla percezione della diversità nel settore del ciclismo segna un passo significativo verso la comprensione delle complesse dinamiche dell’inclusività a tutti i livelli del settore del ciclismo. Ci impegniamo a promuovere un cambiamento positivo promuovendo il dialogo, raccomandazioni attuabili e un ambiente in cui ogni individuo si sente benvenuto e autorizzato a raggiungere i propri obiettivi di carriera”.

Il rapporto, basandosi su ricerche e analisi approfondite, mette nero su bianco la necessità di un approccio più inclusivo al ciclismo e offre anche una tabella di marcia da seguire per un cambiamento che appare necessario, suggerendo azioni concrete per affrontare le problematiche emerse e aiutare tutte le persone che lavorano nel settore del ciclismo a migliorarsi e a migliorare di conseguenza l’ambiente di lavoro in cui operano. Dunque la stragrande maggioranza degli intervistati ha espresso il desiderio di una maggiore inclusività e rappresentanza all’interno dell’industria del ciclismo.

Il valore (aggiunto) della diversità

Un dato da non sottovalutare, soprattutto alla luce dei cambiamenti e delle periodiche crisi che attraversa il settore, dimostra chiaramente che le aziende con leadership diversificata hanno più successo. Come sottolinea il rapporto, una ragione importante di questo è che team più diversificati possono entrare in contatto con una gamma più ampia di consumatori. E, per raggiungere i futuri obiettivi di crescita verde e decarbonizzazione, è proprio da questi nuovi segmenti di pubblico diversificati che l’industria del ciclo – e la società in generale – dipenderanno.

Le 7 azioni concrete per il cambiamento

Le raccomandazioni contenute nel rapporto invitano i datori di lavoro a firmare il Diversity Pledge della Bicycle Association e a dare priorità a 7 azioni chiave per iniziare ad affrontare i risultati. Ecco la lista delle 7 azioni per il cambiamento:

Promuovere una cultura inclusiva e antidiscriminatoria Implementare una politica contro il bullismo e le molestie e comunicarla a tutti i dipendenti Diversificare i team dirigenziali Rendere la retribuzione equa Introdurre il lavoro flessibile e il diritto alle ferie retribuite Offrire tutoraggio e sviluppo di carriera a tutti Dare maggiore visibilità alle donne e ai gruppi emarginati

Maggiori risorse per supportare i datori di lavoro nell’attuazione di queste azioni sono reperibili nel rapporto completo (scaricabile da questo link) e sul sito web della Bicycle Association.

La ricerca globale mostra che risolvere il problema della diversità è positivo – se non addirittura essenziale – per una crescita sostenibile del settore, liberando più valore attraverso: un aumento delle vendite, raggiungendo un pubblico di clienti nuovo e diversificato; un miglioramento della redditività, attraverso una maggiore innovazione e un migliore processo decisionale; la possibilità di reclutare e trattenere in azienda i migliori talenti.

Un supporto mirato ai datori di lavoro

Il progetto della Bicycle Association mira quindi a fornire un supporto mirato ai datori di lavoro, condividendo le migliori pratiche all’interno e all’esterno del ciclismo per aiutarli ad attuare i loro impegni strategici nei confronti della diversità, dell’equità e dell’inclusione e a sbloccare più valore per la loro attività.