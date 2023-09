Pedalate in Faccia | Più controlli sui mezzi pesanti per salvare ciclisti e pedoni

Lunedì 18 settembre a Milano è morta Antonia Pansini, agganciata da un camion per i rifiuti. Si allunga così l’impressionante lista di pedoni e ciclisti uccisi a Milano dall’inizio dell’anno in una strage che ha visto in molti episodi il coinvolgimento di mezzi pesanti, come appunto quello che ha travolto Antonia.

Fra qualche giorno dovrebbe entrare finalmente in vigore l’ordinanza del Sindaco che obbliga i mezzi pesanti circolanti all’interno di area B a dotarsi di sensori per il controllo degli angoli ciechi, e di questo non si può che essere contenti.

O meglio, si dovrebbe essere contenti perché, come riporta Il Giorno del 19 settembre, l’intramontabile presidente dell’associazione degli autotrasportatori Paolo Uggè protesta dicendo che: “[…]Non è con la demagogia e i provvedimenti di impatto mediatico che si può porre fine alla tragica serie di incidenti mortali sulle strade di Milano[…]”, e aggiunge che “[…]si scaricano sui conducenti dei mezzi pesanti responsabilità le cui cause vanno ricercate nelle scelte sbagliate di politica sulla mobilità decise dalla sua amministrazione”.

Controlli sui mezzi pesanti

Siamo sin troppo abituati al benaltrismo, ma qui sinceramente si esagera. Premesso che un sensore non è un oggetto propriamente demagogico, se un pedone muore schiacciato da un camion forse qualche responsabilità quel conducente e le aziende per cui lavora ce la dovranno pur avere. E se si deve individuare qualche responsabilità nelle (non) politiche sulla Mobilità decise dall’Amministrazione Comunale, una di queste dovrebbe piuttosto essere quella dei non sufficienti controlli sui mezzi pesanti che girano in città.

A meno che il signor Uggè non intenda che vanno eliminati ciclisti e pedoni dalle strade, nel qual caso avrebbe perfettamente ragione.