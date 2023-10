Amsterdam introduce il limite di 30 km/h per migliorare la sicurezza stradale

A partire dall’8 dicembre 2023, Amsterdam adotterà una significativa modifica al limite di velocità all’interno della città, portandolo a 30 km/h per promuovere una maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità della vita per i suoi cittadini. Questa iniziativa si basa su un approccio che mira a creare un ambiente urbano più sicuro e piacevole per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti.

Amsterdam dall’8 dicembre 2023 introduce il limite di velocità di 30 km/h [Fonte: Unsplash]

Abbassare la velocità a 30 km/h per una maggiore sicurezza

L’obiettivo principale di questa modifica è garantire la sicurezza di tutti coloro che si muovono per la città, soprattutto gli utenti fragili come i bambini, i ciclisti e i pedoni. Guidando un mezzo a motore a 30 km/h si riduce significativamente il rischio di collisioni stradali e si crea un ambiente più sicuro per tutti.

Dove sarà applicato il limite di 30 km/h

Le strade di Amsterdam interessate da questo cambiamento – circa l’80% del totale – verranno selezionate in base al flusso del traffico, ai trasporti pubblici e ai servizi di emergenza. Amsterdam sta regolando la velocità massima dove è necessario per garantire una circolazione sicura per tutti gli utenti della strada. L’Amministazione ha reso disponibile una mappa per informare i cittadini, indicando quali strade saranno interessate da questa modifica.

I vantaggi di guidare a 30 km/h

Ci sono numerosi vantaggi associati alla riduzione del limite di velocità a 30 km/h in città:

Meno incidenti | Si prevede una diminuzione del 20-30% degli incidenti stradali quando tutti rispettano il limite di velocità di 30 km/h.

| Si prevede una diminuzione del 20-30% degli incidenti stradali quando tutti rispettano il limite di velocità di 30 km/h. Maggiore sicurezza per i pedoni | A 30 km/h, la probabilità di sopravvivenza di un pedone coinvolto in un incidente con un’auto aumenta al 95%, rispetto al 85% a 50 km/h.

| A 30 km/h, la probabilità di sopravvivenza di un pedone coinvolto in un incidente con un’auto aumenta al 95%, rispetto al 85% a 50 km/h. Maggiore reattività dei conducenti | I conducenti hanno più tempo per reagire a situazioni impreviste, grazie a uno spazio di frenata più breve e un campo visivo più ampio.

| I conducenti hanno più tempo per reagire a situazioni impreviste, grazie a uno spazio di frenata più breve e un campo visivo più ampio. Riduzione del rumore del traffico | La diminuzione della velocità massima contribuirà a ridurre il rumore del traffico, migliorando la qualità della vita dei residenti.

Quando entreranno in vigore i 30 km/h ad Amsterdam

A partire dall’8 dicembre 2023, il limite di velocità di 30 km/h sarà applicato sull’80% delle strade di Amsterdam. Tutte le strade interessate saranno chiaramente segnalate con appositi cartelli stradali.

Minimo impatto sul tempo di viaggio

Amsterdam sta lavorando per minimizzare l’impatto sul tempo di viaggio degli automobilisti. Saranno apportate modifiche ai semafori per garantire un flusso più efficiente e fluido del traffico. Nonostante il cambiamento, le esperienze passate dimostrano che il tempo di viaggio degli automobilisti non dovrebbe subire significativi aumenti.

Infrazioni e multe

Per garantire il rispetto del limite di velocità di 30 km/h saranno applicate multe a coloro che guidano troppo velocemente. I cittadini sono incoraggiati a segnalare comportamenti non conformi alle autorità competenti.

Adattare le strade per rallentare il traffico

Per implementare con successo il nuovo limite di velocità, verranno apportate modifiche strutturali alle strade. Queste modifiche includono la posizionamento di segnali stradali, la correzione delle linee sulla strada e l’attenzione agli incroci. L’obiettivo è ridurre la velocità delle auto in modo naturale.

Trasporti pubblici e servizi di emergenza

Il limite di 30 km/h si applicherà a tutti i mezzi, compresi autobus e taxi. Tuttavia tram, autobus e taxi continueranno a poter circolare a 50 km/h sulle corsie preferenziali dedicate. Le forze dell’ordine, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco avranno il permesso di superare il limite in caso di emergenza.