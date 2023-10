Scott rivela la sua strategia commerciale 2024 contro la crisi

L’industria delle biciclette attualmente sta attraversando una fase di recessione e affronterà una serie di sfide senza precedenti nel 2024. Per questo Scott, un importante player del settore, ha messo a punto una strategia commerciale mirata per affrontare la crisi e minimizzare l’impatto della recessione. L’azienda, inoltre, ha deciso di condividere pubblicamente i dettagli della sua strategia di vendita per la stagione 2023 / 2024, all’insegna della trasparenza e per dimostrare il proprio impegno per soddisfare le esigenze della clientela.

Adv

Contesto di mercato

Prima di entrare nei dettagli della strategia di Scott, è importante comprendere il contesto di mercato attuale nel settore del ciclo. L’industria delle biciclette è stata pesantemente colpita da una serie di fattori, tra cui l’aumento dei costi dei materiali, la catena di approvvigionamento interrotta e le fluttuazioni della domanda dei consumatori. Questi fattori hanno creato una situazione in cui le aziende del settore devono mettere in pratica azioni mirate per affrontare il periodo di crisi e cercare di restare competitive.

La strategia di Scott per il 2024

Scott ha una lunga tradizione di ascolto dei feedback dei clienti e di miglioramento continuo delle sue offerte. Dopo un’attenta analisi del mercato e delle sue dinamiche, l’azienda ha delineato una strategia chiara per la stagione 2023 / 2024, basata su due pilastri fondamentali:

1) Collezione “carry over”

Il primo pilastro della strategia di Scott è quello di mantenere una vasta gamma di prodotti “carry over”. Questo significa che i prodotti non subiranno cambiamenti significativi di model year rispetto alla collezione precedente. Questo approccio mira a preservare il valore dei prodotti nel tempo e a offrire ai clienti prodotti affidabili e di alta qualità. In questo contesto, tutta la gamma di biciclette Scott, tra cui Scale, Spark, Addict, Aspect, junior e le eride Mtb, sarà continuativa.

2) Lancio prodotti ragionato

Come marchio attento allo sviluppo e all’innovazione, Scott presenterà solo alcune novità nel 2024. L’azienda introdurrà nuove colorazioni per biciclette da corsa/gravel e riserverà alcune sorprese per completare la gamma attuale. Questa strategia è stata studiata attentamente per bilanciare l’evoluzione e l’innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti la migliore esperienza possibile, mantenendo nel contempo il valore dei prodotti acquistati dai rivenditori e dai consumatori finali.

Aggiornamenti

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità della collezione Scott, i clienti possono visitare il sito web ufficiale dell’azienda all’indirizzo https://www.scott-sports.com/it/it/ e consultare i rivenditori autorizzati. Con questa strategia commerciale per la stagione 2023 / 2024 Scott mira a minimizzare l’impatto della recessione, in attesa di tempi migliori e della ripresa del mercato.

Leggi anche: Perché il 2023 sarà un anno complicato per la bicicletta