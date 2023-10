Mercato delle biciclette in recessione: e adesso?

Il mercato delle bici è in crisi: un giorno sì e l’altro pure arrivano notizie di fallimenti, chiusure, licenziamenti, amministrazioni controllate nel settore della bike economy (o bikenomics, come si dice in tutti i paesi tranne l’Italia). È tutta colpa dei prezzi delle biciclette che sono schizzati alle stelle, cioè dell’avidità della filiera, o c’è dell’altro?

Nel video che segue, ho provato a fare un’analisi della situazione, partendo dall’ultimo anno normale del settore bici, il 2019, per ricostruire le tappe che ci hanno portato a questo punto.

Ma al di là delle motivazioni sul perché il mercato delle biciclette sia in recessione, la domanda grande è cosa succederà adesso, quando il mercato si riprenderà, se mai si riprenderà.

Ci sono elementi che giocano a favore ed elementi che giocano a sfavore del settore e che ne determineranno il risultato economico.

Quelli che giocano a sfavore sono i tassi di interessi, i prezzi delle materie prime dettati dalla guerra tra Russia e Ucraina e ora anche in Medio Oriente, l’instabilità di Taiwan e la frammentazione del mercato che non riesce ad assorbire gli shock.

L’elemento che gioca a favore dell’industria della bicicletta è il cambiamento climatico il cui contrasto attirerà ingenti somme di denaro pubblico.

Il problema grosso è che tra l’oggi (in cui le biciclette non si vendono, i tassi di interesse sono molto elevati, i prezzi delle materie prime sono elevati e la guerra minaccia il commercio) e il futuro in cui gli stati investiranno per contrastare il cambiamento climatico c’è un periodo di tempo abbastanza lungo che potrebbe segnare la fine di importanti operatori del settore del ciclo e l’ingresso di altri operatori con modelli di business completamente diversi.

La questione, però, è tutta nelle mani degli operatori stessi e di quanto saranno capaci di farsi sentire nelle sedi istituzionali appropriati per far tornare ad aumentare la domanda di biciclette che dipende principalmente dalla sicurezza sulle strade.

Nel video che trovate sopra ho argomentato di più e più a fondo per capire dove sta andando il settore e quali sono i possibili sviluppi. Se invece vi interessa sapere soltanto quando i prezzi delle biciclette torneranno a scendere, la risposta è “presto”.

E questa non è necessariamente una buona notizia.