È ufficiale: GCN+ chiude

GCN+ e l’app GCN chiuderanno il 19 dicembre 2023: oggi, 15 novembre, l’annuncio ufficiale attraverso un comunicato e un video in cui si spiegano nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla decisione di chiudere la Netflix del ciclismo. Una notizia che conferma il momento complicato che molte realtà legate al mondo della bicicletta stanno attraversando in questo 2023 che si è rivelato un anno molto difficile per il settore ciclo.

GCN+ chiude insieme con l’app GCN il 19 dicembre 2023: l’annuncio ufficiale

L’attività di GCN+

GCN+, lanciata come piattaforma a febbraio 2021, si proponeva di raccontare il ciclismo in tutte le sue sfaccettature, con numerosi contenuti dedicati oltreché la trasmissione in diretta dei principali eventi sportivi legati alla bicicletta (che dal 2020 GCN già trasmetteva su RacePass, ndr). “Siamo davvero orgogliosi di tutto ciò che abbiamo ottenuto con GCN+ e l’app GCN negli ultimi quattro anni, da tutta la copertura delle gare in diretta agli oltre 200 film che abbiamo realizzato“, scrive il team di GCN+ nella nota in merito alla dismissione del servizio.

Perché GCN+ chiude?

“Questa decisione proviene dalla nostra società madre Warner Bros. Discovery (WBD) ed è guidata dalla sua strategia globale volta a consolidare i propri servizi di streaming e a offrire contenuti in meno posti, rendendo più facile per i clienti accedere e scoprire più contenuti. In Europa, gli abbonati GCN+ avranno ora la possibilità di abbonarsi per accedere a Discovery+, Eurosport o Eurosport Extra, dove potranno continuare a guardare il ciclismo in diretta. Nei mercati al di fuori dell’Europa, WBD sta rivedendo il modo in cui i contenuti vengono forniti ai suoi fan”, si legge nel comunicato che annuncia la prossima chiusura di GCN+ e dell’app GCN.

Che cosa succede agli abbonati di GCN+

GCN+ chiude e agli abbonati verrà garantito un rimborso pro-rata dal 19 dicembre 2023 in poi. Ulteriori indicazioni sono presenti nell’apposita sezione delle faq relativa agli abbonamenti. La notizia ha colto di sorpresa le decine di migliaia di abbonati che lasciando commenti sotto al video in cui viene annunciata la dismissione del servizio:

L’annuncio della chiusura è stato anche l’occasione per dire grazie a quanti in questi anni hanno supportato il lavoro di GCN+: “Vista la notizia, vogliamo davvero esprimere i nostri ringraziamenti a te e alle centinaia di migliaia di appassionati di ciclismo che ci hanno supportato e si sono iscritti a GCN+. Vogliamo anche ringraziare le persone talentuose e laboriose di GCN+ e dell’app GCN che hanno messo il loro cuore e la loro anima nella creazione di contenuti così straordinari. Proprio come te, anche noi siamo delusi dal fatto che non saremo più in grado di offrirti questi servizi”.

Il mondo dei media è cambiato

Un altro passaggio del video affronta il tema del cambiamento del mondo dei media: le ragioni della chiusura di GCN+ e dell’app GCN non riguardano il fatto che non funzionassero: “La realtà è che il panorama del settore dei media è cambiato, ed è per questo che i servizi di streaming di WBD si stanno consolidando per offrire contenuti in un unico posto”. Quindi la doppia chiusura (della piattaforma e dell’app collegata) sarebbe imputabile a un cambio di paradigma e alla nuova strategia nello streaming dei contenuti legati al ciclismo da parte del gruppo Warner Bros. Discovery. L’abbonamento annuale a GCN+ costava 49,99 dollari (39,99 euro).

L’attività di GCN continua

Per quanto riguarda i contenuti video di GCN, il cui canale su YouTube conta oltre 3 milioni di iscritti, l’attività continua: “Amiamo ancora le biciclette, le corse ciclistiche, andare in bicicletta, creare contenuti sulle biciclette, aiutare le persone a guidare e comprendere le biciclette e in generale semplicemente condividere la nostra passione per lo sport. Quindi GCN, come sai, potrà solo migliorare. Continueremo a creare i migliori contenuti ciclistici possibili per la comunità GCN che ci ha supportato così tanto negli ultimi dieci anni. Continueremo inoltre con la crescita del sito web GCN, che sta andando sempre più rafforzandosi”, sottolineano nel comunicato.