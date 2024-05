Scalate leggendarie 2024 in Piemonte: 9 appuntamenti nelle Terre del Monviso

Dal 15 giugno al 1° settembre 2024 tornano gli eventi di Scalate Leggendarie, dedicati ai ciclisti nelle Terre del Monviso. Chiusi al traffico motorizzato i colli Fauniera, Sampeyre e Agnello e le salite di Pian del Re, Montoso-Rucas e Montemale. In questo articolo tutti i dettagli, gli orari, i versanti e i colli interessati.

Dopo il successo delle prime due edizioni, le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso tornano con nove appuntamenti in programma da sabato 15 giugno a domenica 1° settembre: tre giornate singole e una “sei giorni” di scalate consecutive, in concomitanza con un analogo evento francese.

La terza edizione di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso propone salite e arrivi in quota nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto, in provincia di Cuneo, con strade chiuse al traffico dei veicoli a motore.

Scalate Leggendarie Colle della Fauniera – Terres Monviso

Tra giugno e settembre, gli appassionati di bicicletta, tradizionale o elettrica, possono mettersi alla prova scalando il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello, il Pian del Re, il Colle di Sampeyre, la salita verso Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte, su di un tracciato allungato rispetto a quello dello scorso anno, e la novità del 2024, la breve ma intensa salita verso Montemale di Cuneo.

Non una gara, ma una festa

Non si tratta di una gara, ma di una festa. Con il loro passo e senza l’ansia della competizione, gli appassionati delle due ruote possono percorrere strade che hanno scritto la storia del Giro d’Italia. Dal Colle Fauniera, teatro di una delle più belle azioni in rosa di Marco Pantani, al Colle dell’Agnello, su cui nel 2016 passò per primo Michele Scarponi, da Pian del Re, traguardo di tappa nei Giri del 1991 e del 1992, a Montoso, ascesa inserita nel percorso della Corsa Rosa del 2019, il calendario di Scalate leggendarie vuole sviluppare e mettere a sistema la naturale predisposizione delle valli cuneesi ad accogliere un turismo di matrice sportiva e in particolare ciclistica.

La formula della manifestazione prevede un appuntamento di sei giorni consecutivi, da mercoledì 3 a lunedì 8 luglio, subito dopo il passaggio del Tour de France in Piemonte.

Il calendario inizia mercoledì 3 luglio con il Colle Fauniera dalle valli Stura, Grana e Maira, per proseguire giovedì 4 luglio con il Colle di Sampeyre dalle valli Maira e Varaita, venerdì 5 luglio con il Pian del Re in valle Po, sabato 6 luglio con la salita a Montoso di Bagnolo Piemonte in valle Infernotto, domenica 7 luglio con la salita a Montemale di Cuneo dalla valle Grana e lunedì 8 luglio con il Colle dell’Agnello in valle Varaita. Distribuite lungo i mesi estivi sono le tre giornate singole riservate ai tre principali arrivi del circuito: sabato 15 giugno il Colle Fauniera dalle valli Grana e Maira, sabato 22 giugno il Pian del Re in valle Po, domenica 1° settembre il Colle dell’Agnello in valle Varaita.

Scalate Leggendarie 2024, i dettagli

Nell’edizione di quest’anno, Scalate leggendarie viene promosso insieme all’analoga proposta francese chiamata Tournée des Grand Cols, che si svolge in contemporanea (giovedì 4 luglio Col du Galibier; venerdì 5 luglio Col du Granon; domenica 7 luglio Col d’Izoard; lunedì 8 luglio Colle dell’Agnello; martedì 9 Col de l’Échelle) creando in questo modo un interessante prodotto turistico transfrontaliero dedicato agli appassionati della bicicletta.

La partecipazione è gratuita e tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti in ciascuna giornata riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. In tutte le giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dai siti dove saranno rese pubbliche. Sabato 15 e 22 giugno e domenica 1° settembre si terrà inoltre un rinfresco gratuito per tutti presso l’arrivo in quota previsto in ciascuna giornata. Nelle altre giornate è previsto un piccolo ristoro per i partecipanti. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito Scalate leggendarie.

Scalate Leggendarie 2024 – Terres Monviso

L’evento è organizzato da Terres Monviso, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem Piemonte e ATL del Cuneese.

Date, orari e versanti chiusi delle Scalate leggendarie 2024

sabato 15 giugno: Colle Fauniera – valli Grana e Maira (ore 8-14)

sabato 22 giugno: Pian del Re – valle Po (ore 9-14)

mercoledì 3 luglio: Colle Fauniera – valli Stura, Grana e Maira (ore 8-12)

giovedì 4 luglio: Colle di Sampeyre – valli Maira e Varaita (ore 8-12)

venerdì 5 luglio: Pian del Re – valle Po (ore 9-12)

sabato 6 luglio: Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte – valle Infernotto (ore 8-12)

domenica 7 luglio: Montemale di Cuneo – valle Grana (ore 8-12)

lunedì 8 luglio: Colle dell’Agnello – valle Varaita (ore 9-12)

domenica 1° settembre: Colle dell’Agnello – valle Varaita (ore 9-14)

Le salite delle Scalate leggendarie 2024

Colle Fauniera

Scalate Leggendarie 2024 Colle della Fauniera – Terres Monviso

Il Colle Fauniera (2481 metri) potrà essere scalato dalle valli Maira e Grana il 15 giugno e da tutti e tre i versanti (quindi anche dalla Valle Stura) il 3 luglio. Partendo dalla valle Stura, la pendenza massima è del 12,5%, per un dislivello totale di 1.730m su un tracciato di 25km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Demonte in piazza Spada. La strada sarà chiusa al traffico da Loc. San Giacomo (dislivello 1.200 m, tracciato 15 km).

Dalla valle Grana la pendenza massima è del 14% per un dislivello totale di 1.650m su un tracciato di 22km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Pradleves presso gli impianti sportivi-Abrì di via Nazzari 3; la strada sarà chiusa al traffico a Castelmagno, dal Santuario (dislivello 720 m, tracciato 8 km). Dalla valle Maira la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290m su un tracciato di 18km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Tolosano (dislivello 915 m, tracciato 13 km).

Colle di Sampeyre

Il Colle di Sampeyre potrà essere scalato sia dalla valle Varaita che dalla val Maira. Dalla valle Varaita la pendenza massima è del 13% per un dislivello totale di 1.250m su un tracciato di 16km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Sampeyre nei pressi dell’ufficio turistico. La chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista a Sampeyre, a monte del parcheggio degli impianti di risalita.

Dalla valle Maira la pendenza massima è del 15% per un dislivello totale di 1.200m su un tracciato di 16km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Stroppo in fraz. Paschero; la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista dal Colle della Cavallina (dislivello 344m e percorso di 4,1km).

Colle dell’Agnello

Scalate Leggendarie 2024 Colle dell’Agnello – Terres Monviso

Il Colle dell’Agnello rappresenta un arrivo memorabile per gli appassionati di ciclismo: con i suoi 2.744 metri di quota è il valico transfrontaliero asfaltato più alto d’Europa e le sue importanti pendenze mettono alla prova anche le gambe più allenate.

La pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115m su un tracciato di 14km. Il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico in B.ta Maddalena; la strada sarà chiusa al traffico da Borgata Chianale (dislivello 900m e percorso di 9 km).

Pian del Re

La scalata al Pian del Re si sviluppa in un a severo e imponente e prima di Pian della Regina tocca la pendenza massima. La pendenza massima è del 12%, per un dislivello totale di 690m su un tracciato di 9km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide; la strada sarà chiusa al traffico dal bivio per la B.ta Borgo (dislivello 550m e percorso di 5,5 km).

Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte

“Scoperta” dal Giro d’Italia nel 2019, quella di Montoso è una salita molto nota agli appassionati di bicicletta piemontesi. Nell’edizione 2024 di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso viene proposta fino all’arrivo in quota della frazione Rucas.

Tornanti ripidi, lunghi rettilinei in salita costante e pochi tratti in cui è possibile rifiatare sono gli ingredienti che rendono allenante e sfidante questo itinerario che tocca i 1.531 metri di quota. La pendenza massima è del 16%, per un dislivello totale di 1.165m su un tracciato di 16,5km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in piazza San Pietro a Bagnolo Piemonte. La strada sarà chiusa al traffico da via Cave, 3km dopo il punto di partenza.

Montemale di Cuneo

La salita è breve ma con pendenze significative. La pendenza massima è del 14%, per un dislivello totale di 320m su un tracciato di 3,5km con pendenza media del 9,5%. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in borgata San Giorgio; la strada sarà chiusa al traffico dal bivio in direzione Piatta della SP Dronero-Montemale.