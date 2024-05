Da oggi fino a domenica 19 maggio, l’incantevole cornice della Via Verde, nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina, ospiterà l’edizione 2024 di Art, Bike & Run + Wine. Questo evento promette un fine settimana ricco di attività all’aria aperta, immerso nella bellezza naturale della Costa dei Trabocchi.

Art, Bike + Run: il Village sulla Costa dei Trabocchi

Il fulcro dell’evento sarà il Village, un punto di incontro per atleti, visitatori, turisti, espositori e sponsor. Il Village sarà aperto dalle 10 alle 20, con orari prolungati fino alle 22 il sabato. Qui, i partecipanti potranno trovare un’area sorvegliata per le loro biciclette e godere di una vasta gamma di attività e attrazioni. Il programma completo si trova sul sito dell’evento.

Attività sportive e outdoor

Durante i tre giorni, i visitatori potranno scegliere tra ciclismo, running, escursioni guidate e altre attività sportive. Ad esempio, nella serata di venerdì, alle 20, ci sarà una passeggiata notturna, Moonlight Hiking, che partirà dal Village e si dirigerà verso l’Abbazia di San Giovanni in Venere, combinando escursioni con buon cibo, vino e musica jazz.

Divertimento in bici

Venerdì 17 maggio alle 16, in collaborazione con la scuola di ciclismo Moreno Di Biase, sarà organizzato il Trofeo ragazzi: una gara di abilità in bici per ragazzi dai 7 ai 12 anni riservata a tesserati Fci. Alle 19 invece ci sarà la prova aperta ai non tesserati dai 5 ai 15 anni. Domenica 19 si terrà la Bike For Fun, una ciclopedalata enogastronomica che permetterà di esplorare i sapori locali lungo la Via Verde. Il programma enogastronomico è una parte importante di Art, Bike + Run, infatti ci saranmno i Laboratori del Gusto, in collaborazione con Slow Food Lanciano che faranno scoprire dolci, formaggi, oli e salumi tipici della provincia di Chieti.

Inaugurazione de Le Vie della Pace

Sabato 18 maggio sarà inaugurato inoltre il primo tratto del nuovo percorso cicloturistico de Le Vie della Pace, ispirato alla Linea Gustav della Seconda Guerra Mondiale. Questa iniziativa celebra l’ottantesimo anniversario dello sfondamento della Linea Gustav a Cassino, con una pedalata che toccherà i cimiteri militari di Ortona e Torino di Sangro.

Aree e attività

Sono previsti inoltre spazi di dialogo e promozione del territorio nell’Area Talk, mentre i bambini potranno usufruire di un’Area Kids dove sperimentare attività fisiche e ludiche in sicurezza, percorsi a ostacoli e slalom per imparare a pedalare con istruttori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana. Infine ci saranno i Laboratori di Educazione Ambientale per sensibilizzare tutti sui temi ambientali, il rispetto per la natura e il riutilizzo dei materiali.

Art, Bike & Run + Wine è un evento che unisce sport, cultura e gastronomia, offrendo un’esperienza unica sulla Costa dei Trabocchi. Promosso da Legambiente Abruzzo, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi ha come partner istituzionali la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e il Comune di Fossacesia. L’evento promette tre giorni di divertimento, scoperta e celebrazione del patrimonio naturale e culturale abruzzese.