Emilia Romagna Bike Trail: un’avventura alla scoperta del territorio

Quest’anno per la prima volta ho partecipato all’Emilia Romagna Bike Trail. Ho trovato interessante la possibilità di poter scegliere tra 4 tipi di percorso, diversi tra loro per chilometraggio, dislivello e terreno.

Il più impegnativo e tecnico è il “Baluus” (ovvero in abbondanza) che prevede 430 km con 9600 metri di dislivello. Un po’ meno tecnico e con minor dislivello è il “Polleggio” (ovvero in tranquillità), che comunque consta di 290 km con 3600 metri di dislivello – per cui Polleggio per modo di dire.

Chi non ama il dislivello, ma ama lo sterrato può scegliere di percorrere l’“In tra gèra” (cioè nella ghiaia), un percorso pianeggiante ma comunque impegnativo di 274 km. Infine, per gli amanti dell’asfalto è stato creato l’“In tra stre” (cioè nella strada), totalmente su strada lungo 400 km e con 8600 m di dislivello.

Partenza da Bologna

Salita a San Luca

L’altra cosa che ho trovato interessante è la partenza, tutti insieme, da Bologna (quest’anno la partenza era al Camping del Sole) per procedere su un percorso comune fino a Piazza Maggiore. Da qui poi ognuno prosegue per la propria strada fino a ritrovarsi insieme al ristoro di benvenuto a Medicina e lungo gli ultimi chilometri prima dell’arrivo.

Non esistono limiti di tempo per concludere la traccia, così ognuno può andare al ritmo che preferisce. Si può decidere di sfidarsi e fare tutto il percorso stile randonnée o dividerlo in più giorni. Resta valida per tutti l’accoglienza da finisher all’arrivo e la possibilità di sedersi sul trono con in mano una birra Bellazzi ghiacciata (ovviamente gli organizzatori non vi aspetteranno per sempre).

Emilia Romagna Bike Trail per scoprire il territorio

L’Emilia Romagna Bike Trail ti accompagna dentro il territorio e ti fa sentire completamente parte del luogo. Ti fa attraversare borghi incantevoli e scoprire nuove strade, il tutto senza traffico e in massima sicurezza. Per cui non possono mancare i ringraziamenti a tutto lo staff per il meticoloso lavoro del tracciamento, per l’organizzazione impeccabile, per il friggione che sto ancora digerendo, per la loro energia e la loro passione. Grazie, grazie, grazie!

La settimana prima dell’evento avevo tanta incertezza a causa della mancanza di preparazione, per i due mesi di stop forzato legati a un incidente e agli esiti di una frattura al polso. Ho dovuto chiedere il cambio percorso dal Baluus al Polleggio anche se in realtà avevo il dubbio che fosse meglio non partecipare proprio.

3 giorni di Emilia Romagna Bike Trail: l’itinerario

Forse è stato proprio il nome del percorso a darmi fiducia. Infatti ho iniziato a pensare: ‘ma si, tanto la facciamo in Polleggio, con tutta tranquillità, dividiamo il percorso in 3 giorni e comunque vada, sarà in Polleggio’. Quando sono andata a ritirare il pacco gara tutti i miei dubbi sono spariti, spazzati via dalla positività e dall’allegria degli organizzatori e dei partecipanti.

Primo giorno: Bologna – Dozza (95 km – 900+)

Partenza alle 8 del 25 Aprile 2024 dal camping Club del sole della città di Bologna, giusto un po’ di chilometri per scaldare le gambe prima d’iniziare ad arrancare sulla rinomata salita di San Luca.

Raggiunto il Santuario ho ringraziato per essere sopravvissuta e ho affidato i restanti 280 km ai piani alti. Dopo qualche saliscendi sui colli Bolognesi abbiamo lasciato l’asfalto per seguire i sentieri divertenti lungo il torrente Savena e il torrente Idice.

Emilia Romagna Bke Trail, foto di Paula Testa

Seguendo le stradine di campagna dopo circa 70 km sono arrivata al mitico ristoro di Medicina. Birra, panino con salsiccia e friggione (una specialità locale), acqua, torta, caffè, musica, sorrisi, simpatia e accoglienza spettacolare dello staff. Che meraviglia!

Dopo una lunga sosta al ristoro rimanevano 20 km e un’ultima salita per arrivare al borgo medievale di Dozza. Qui abbiamo ammirato la rocca sforzesca e rilassato le gambe con una passeggiata tra i murales e le bandiere del 25 Aprile.

Il secondo giorno: Dozza – Meldola (94 km – 1600+)

La mattina dopo abbiamo iniziato con una colazione polleggiatissima. Grazie alla barista più lenta d’Italia abbiamo avuto il tempo di leggere il giornale, riguardare la traccia, riguardare il meteo, sorridere al signore centenario che si faceva 2 grappini del buongiorno.

Fin da subito è stato bellissimo pedalare sui colli circondate dai calanchi e panorami spettacolari, completamente immerse nella natura e avvolte dal silenzio.

Nel suggestivo paese di Brisighella ci siamo fermate per la pausa pranzo. Un’altra sosta dopo altri 20 km, nella provincia di Forlì a Rio del Sol. Il posto era troppo bello per non fermarsi a prendere un caffè. E meno male che la bellezza del posto ci ha invogliato a fermarci, perché, neanche il tempo di ordinare, ed è scoppiato un temporale fortissimo con grandine. Ne abbiamo approfittato per mangiare un pezzo di torta, bere un succo, giocare a biliardino e aspettare che il temporale si attenuasse.

La ripartenza è stata subito in salita e alle mie spalle è uscito un arcobaleno spettacolare. Alternando attimi di pioggia e sole abbiamo superato Castrocaro Terme e abbiamo affrontato un’ultima salita prima della destinazione finale del giorno a Meldola.

La terza tappa dell’Emilia Romagna Bike Trail: Meldola – Riccione (95 km – 1300+)

L’ultima tappa è stata la più impegnativa, sia perché il dislivello del giorno prima si è fatto sentire nella pesantezza delle gambe, sia per una discesa piena di fango che ci ha bloccato le ruote e rimuoverlo è stata un’impresa, e infine per le salite da affrontare ovvero dei veri e propri muri.

Ne è valsa comunque la pena aver affrontato queste salite corte ma toste per arrivare in borghi bellissimi come Bertinoro, Montiano, Longiano, Sant’Arcangelo di Romagna.

Dopo Sant’Arcangelo di Romagna ci siamo rilassate lungo il sentiero compatto che costeggia il Savio e siamo arrivate a Rimini. La traccia ti porta sulla spiaggia, dove, col tempo giusto, è possibile pedalare sulla sabbia compatta fino a Riccione. Causa temporale e la stanchezza accumulata abbiamo preferito percorrere la ciclabile lungomare, che comunque passa a filo di spiaggia, per arrivare al traguardo dove erano presenti il magnifico staff, il trono finisher e una buonissima birra Bellazzi. Tripudio!

In attesa delle date del prossimo anno, sul sito potete vedere le immagini dell’edizione 2024.

Crediti foto di copertina: Susi De Marchi per Emilia Romagna Bike Trail