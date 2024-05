L’ennesimo ciclista ucciso nell’Italia della violenza stradale

Matteo Lorenzi aveva solo 17 anni: una passione per la bicicletta e tutta la vita davanti per coltivarla. Pedalava nelle giovanili della società ciclistica Unione Sportiva Montecorona, in Trentino. Ma il 9 maggio nel cuore delle Alpi, mentre si stava allenando sulle strade di casa, il giovane ciclista è stato investito e ucciso. Come nel 2017 Michele Scarponi nelle Marche, come nel 2022 Davide Rebellin in Veneto: come le 197 persone che nel 2023 in Italia sono uscite di casa in bicicletta e non ci sono più ritornate.

Perché la geografia della violenza stradale non guarda in faccia nessuno: se è vero che la maggior parte delle collisioni stradali avviene nelle aree urbane è altrettanto vero che il mix di velocità eccessiva unita alla distrazione al volante contribuisce a mietere vittime in ogni dove e quando a essere colpito è un utente fragile a piedi o in bicicletta le conseguenze possono essere devastanti.

Questo ennesimo episodio di violenza stradale che ha tolto la vita a una giovane promessa del ciclista è avvenuto nel bel mezzo del Giro d’Italia, la Corsa Rosa: la principale competizione ciclistica del Belpaese. Che per ricordare il giovane Matteo ha dedicato un minuto di silenzio prima della tappa a cronometro del 10 maggio e qualche minuto di tempo della trasmissione di RaiDue Processo alla Tappa con l’intervento di Cristian Salvato, presidente dell’ACCPI, il sindacato dei ciclisti professionisti: forse un po’ troppo poco per cercare di sensibilizzare il grande pubblico del Giro su un tema così importante e urgente.

Perché in Italia praticare ciclismo su strada sta diventando sempre più difficile e pericoloso, soprattutto per i giovani? Quella della sicurezza stradale che non c’è è una triste e macabra realtà: triste perché ormai, dopo l’impotenza davanti all’ennesima tragedia subentra la rassegnazione; macabra perché questa morte si va a sommare alle precedenti vittime della violenza stradale, una strage senza fine. La data delle esequie di Matteo Lorenzi non è ancora stata fissata in attesa del nulla osta alla sepoltura del giovane ciclista da parte della Procura della Repubblica di Trento, come scrive ILT.

Il sindaco di Fornace, Mauro Stenico, ha annunciato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Matteo Lorenzi, quando saranno celebrati. Una decisione simbolica per onorare la memoria di un talento giovane e promettente: “Insieme ai miei colleghi dell’amministrazione comunale abbiamo deciso di proclamare lutto cittadino il giorno del funerale”, ha dichiarato il primo cittadino, “ma vorremmo fare di più. Il dolore della sua famiglia è ancora troppo fresco, ma quando saranno pronti, creeremo iniziative per onorare Matteo”.

La Federciclismo, all’indomani della tragedia, aveva emesso un comunicato di cordoglio e disposto poi un minuto di silenzio per tutte le manifestazioni sportive disputate nel weekend dell’11 e 12 maggio. Ma certo è che se anche i corridori impegnati nel Giro d’Italia, il giorno dei funerali, corressero con il lutto al braccio si darebbe maggiore visibilità al tema della sicurezza stradale di chi pedala sulle nostre strade. E siamo in tanti, giorno dopo giorno sempre di più.

Un tema, quello della violenza stradale verso gli utenti più fragili, che il nuovo Codice della Strada – approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato – non sta affrontando compiutamente e, anzi, continuerà a essere tristemente d’attualità. E i minuti di silenzio in ricordo delle vittime si perdono nel silenzio assordante della politica.