Tadej Pogačar: il fuoriclasse che vuole dominare il Giro d’Italia

Venticinque anni dopo l’epica impresa di Marco Pantani sulla salita di Oropa, il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha scritto un nuovo capitolo di gloria sulle strade del Giro d’Italia 2024. Il confronto tra le gesta di Pogačar e quelle del ‘Pirata’ sullo stesso tracciato è inevitabile, e la performance dello sloveno non fa che confermare il suo status di fuoriclasse moderno.

Adv

Il trionfo sulla salita di Oropa, 25 anni dopo Pantani

La tappa che ha visto Pogačar trionfare sulla salita di Oropa è stata un vero spettacolo di forza e determinazione. Dopo un incidente che lo ha costretto a una rimonta epica, il campione sloveno ha sferrato un attacco devastante a pochi chilometri dalla vetta, lasciando i suoi avversari a bocca aperta.

Perché Tadej Pogačar è così forte?

Ma qual è il segreto dietro il dominio di Pogačar? La risposta risiede nella sua preparazione meticolosa e nell’approccio moderno e completo all’allenamento. Esaminando alcuni articoli che analizzano la sua routine di allenamento, emerge chiaramente come il ciclista sloveno dedichi molta attenzione alla zona di allenamento Z2, una strategia che si è rivelata vincente sia in gare prestigiose come il Tour de France che nel recente trionfo alla Strade Bianche 2024.

Allenarsi in Z2 significa pedalare a un’intensità che massimizza l’uso dei grassi e del metabolismo aerobico, migliorando così l’efficienza mitocondriale e preparando il corpo a gestire l’accumulo di lattato anche ad alte intensità. Questo approccio, combinato con un programma di allenamento intelligente e un focus sul core training, ha reso Pogačar una vera e propria macchina da endurance.

Tadej Pogačar: allenamento, biomeccanica e prestazioni

Inoltre, Pogačar è un esempio di come l’innovazione tecnologica stia rivoluzionando il ciclismo. L’uso di sensori di potenza e l’adozione di attrezzature all’avanguardia hanno permesso ai ciclisti di oggi di allenarsi in modo più preciso e scientifico, ottimizzando le loro prestazioni e riducendo il rischio di infortuni.

Anche il settaggio della sua bici Colnago è all’insegna della prestazione assoluta, con pedivelle più corte e inclinazione negativa della sella più pronunciata: il tutto per avere una posizione in sella più aggressiva ed esprimere la massima forza possibile una pedalata dopo l’altra, trasformando i watt prodotti in metri di vantaggio e preziosi minuti di vantaggio sul traguardo finale.

Ma non è solo la tecnologia unita alla biomeccanica a fare la differenza. Il cambiamento di mentalità nel mondo del ciclismo ha portato ad approcci più scientifici e mirati all’allenamento, combinati con una maggiore attenzione all’alimentazione e alla gestione mentale della fatica. Questo mix di fattori ha contribuito a rendere i ciclisti di oggi – a partire dal fuoriclasse Tadej Pogačar – più forti e competitivi che mai.

Adv

Scopri come allenarti al meglio con il nostro ebook gratuito!

Se vuoi scoprire tutti i segreti dell’allenamento in bici, per migliorare le tue prestazioni e per diventare più forte, puoi scaricare il nostro ebook “Allenamento ottimale per il ciclista”. Grazie all’ebook scoprirai come programmare l’allenamento e come ottimizzare la tua preparazione.

Ed è gratis, basta cliccare nel box qui sotto:

Tadej Pogačar: fuoriclasse moderno

Pogačar incarna appieno quest’evoluzione del ciclismo moderno. Il suo attuale dominio al Giro d’Italia 2024 è il risultato di anni di duro lavoro, disciplina e dedizione, uniti a un approccio all’allenamento all’avanguardia e all’utilizzo intelligente della tecnologia. Con ogni pedalata Pogačar conferma il suo status di campione e continua a ispirare una nuova generazione di ciclisti.

Nonostante questo, il record di ascesa al Santuario di Oropa resta ancora saldamente nelle mani di Pantani, forse perché 25 anni fa Pantani non sapeva di essere in testa e spingeva a tutta perché pensava di dover recuperare ancora qualche fuggitivo davanti a sé, mentre il campione sloveno sapeva di essere ormai solo al comando, con la maglia rosa sulle spalle.

Allenati con Bikeitalia

Se desideri fare uno step successivo e passare dalle app di allenamento a un allenamento con un preparatore atletico in “carne e ossa”, puoi scegliere il servizio “Allenati con Bikeitalia”.

Allenati con Bikeitalia è un servizio di preparazione atletica per ciclisti, destinato al ciclista che vuole avvicinarsi all’allenamento scientifico e professionale, sia per aumentare le proprie prestazioni in bici, sia per mantenere elevata la propria salute fisica e mentale attraverso la pratica della bicicletta.

Tutti i nostri preparatori sono laureati in scienze motorie e specializzati nel ciclismo. Pe riscriverti, clicca sul box qui sotto: