Il ciclismo è uno sport di fatica, non di dolore

Il ciclismo è uno sport di fatica ma non per questo deve essere uno sport di dolore.

Nei nostri Bikeitalia LAB valutiamo continuamente ciclisti che presentano dolori in bicicletta e che hanno tutti un filo conduttore: una scarsa resistenza muscolare allo stress della pedalata.

Il ciclismo è uno sport di fatica: come migliorare?

La soluzione è semplice: per aumentare la resistenza muscolare bisogna allenare la forza.

Il problema, però, è che l’allenamento della forza è ancora pieno di miti (“divento grosso?”, “divento lento?”, “poi le gambe non girano?”) e che internet e i social sono zeppi di programmi che però non sono pensati per il ciclista. Noi ciclisti non siamo bodybuilder e abbiamo bisogno di un programma che sia “sartoriale”. Inoltre i programmi di allenamento spesso richiedono competenze motorie e una capacità di forza pregressa che non abbiamo ancora acquisito, risultando inutili o addirittura dannosi (esponendoci così a infortuni).

Nel 2022 abbiamo lanciato “Diventa un ciclista più forte”, un programma di 16 videolezioni per allenare la forza direttamente da casa, in modo semplice e divertente. Il programma è stato seguito da più di 600 ciclisti, dei quali puoi leggere le recensioni e i commenti.

Diventa un ciclista più forte: corso aggiornato

In questi mesi abbiamo lavorato per aggiornare il programma, adattandolo alle esigenze di ognuno di noi ciclisti, aggiungendo delle nuove lezioni che sono pensate per creare un condizionamento generale e quindi migliorare la nostra resistenza muscolare.

Siamo così convinti della qualità del programma che abbiamo deciso di offrirti gratuitamente le nuove prime lezioni, perché desideriamo che tutti noi ciclisti possano vivere la nostra passione come sport di fatica ma non di dolore.

Un estratto del corso “Diventa un ciclista più forte”

Clicca sul link che trovi qui in fondo e accedi gratuitamente alle prime lezioni del corso “Diventa un ciclista più forte”. Non c’è nessun vincolo: sarai tu a decidere se proseguire con il programma solo dopo averlo messo alla prova su te stesso. Se ti piace prosegui, se non fa per te almeno ci avrai provato.

La bella stagione sta per arrivare, non farti cogliere impreparato: diventa un ciclista più forte e fai più chilometri con meno fatica e soprattutto libero dal dolore.

Clicca qui per seguire le prime lezioni del corso gratuitamente!

