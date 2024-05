Mondiali e percorsi Gravel nelle Fiandre

Il 5 e 6 ottobre 2024 il Brabante Fiammingo, regione delle Fiandre, diventa l’epicentro del gravel, ospitando i Mondiali Gravel UCI. Questo evento prende il via da Halle, a sud di Bruxelles, e culmina a Lovanio, attraversando proprio le suggestive Foreste del Brabante.

Si preannunciano giornate indimenticabili per i ciclisti e i fan. Migliaia di spettatori da tutto il mondo si riuniranno infatti lungo il percorso per tifare i loro campioni preferiti, creando un’atmosfera vibrante e appassionata. Oltre alla competizione, i Mondiali Gravel offrono un’occasione unica per esplorare il paesaggio affascinante del Brabante Fiammingo. Foreste e splendide aree naturali fanno da contorno ai tratti di sterrato che promettono sfide epiche e avventure indimenticabili per tutti gli appassionati di gravel.

Il Brabante Fiammingo ospita i Mondiali Gravel UCI

Gravel nelle Fiandre, crediti Flanders Classics

Il Brabante Fiammingo è una regione affascinante, con un ricco patrimonio culturale e città storiche, come il capoluogo Lovanio. La città affascina per la cultura brassicola, l’università, l’arte e i singolari monumenti che ospita. Tra questi il grande beghinaggio, il municipio gotico, la collegiata di San Pietro con il capolavoro di Dieric Bouts, la chiesa barocca di San Michele con il suo inconsueto altare esterno e i tesori del Museo M.

Dopo una giornata di pedalate, tour e competizioni, il consiglio è quello di rilassarsi e vivere l’atmosfera autentica dei pub ciclistici fiamminghi, assaporando le prelibatezze della cucina locale e degustando le rinomate birre belghe.

E se ci si sente scarichi, per ripristinare le energie è possibile assaggiare un gel energetico davvero unico, ispirato proprio al piatto più amato delle Fiandre, lo stufato di manzo accompagnato da patatine fritte. Un nutrimento ideale per conquistare i muri fiamminghi e gli sterrati in agilità. Il Flemish Classic Energy Gel, in edizione limitata, si trova solo nelle Fiandre e, per assaggiarlo, basta richiederlo online e ritirarlo al Centrum Ronde Van Vlaanderen di Oudenaarde fino al 30 settembre 2024.

Percorsi Gravel nel Brabante fiammingo

Il Brabante Fiammingo offre una vasta rete di percorsi gravel, ideali per esplorare la regione in tutta la sua bellezza. Dai suggestivi paesaggi rurali alle affascinanti città storiche, passando per le imponenti foreste e i caratteristici villaggi, ogni angolo di questa terra ha qualcosa di speciale da offrire ai visitatori.

E quando la voglia di gravel è tanta, dove sfogarla? Per tutti gli appassionati di gravel sono stati creati degli itinerari. Vediamone due.

Gravel Dwars Door Het Hageland

Gravel fiammingo, crediti Dirty Dropbars

Si tratta di un percorso gravel di 76 km a nord-est di Lovanio che si basa sulla corsa Dwars door het Hageland. Si affrontano segmenti come il tratto lungo il fiume Demer e la salita di pavé della Cittadella di Diest, proprio come i professionisti. La partenza è fissata presso il Centro Ciclistico Sven Nys, un luogo mitico per i fan del gravel e non solo. La principale attrazione del centro è il suo centro esperienziale. Tra le maglie dei campioni si ripercorrono eventi ciclistici e vittorie, si possono inoltre provare percorsi di ciclocross, circuiti BMX e rilassarsi con una birra e uno snack sulla terrazza dell’Eetcafé Velo.

Geuze Gravelroute

Geuze gravel @nevereverpressrewind @Fons Images

Questo percorso, a sud-ovest di Bruxelles, è dedicato invece alla birra Geuze e attraversa alcuni degli splendidi paesaggi dipinti da Bruegel, uno dei Maestri Fiamminghi.

Si pedala per 97 km con circa 1000 metri di dislivello. L’itinerario, che non è segnalato localmente, è parzialmente su strade non asfaltate: 36 km di strade sterrate, 38 km di tratti in tratti a basso traffico, 1,5 km di ciottoli, 20 km di asfalto. La traccia si scarica a questo link: Geuze Gravelroute.

Il tour inizia dal municipio di Sint-Pieters-Leeuw e conduce, tra gli altri, al Coloma Rose Garden, ai castelli di Beersel e Gaasbeek e alla imponente fattoria Bree-Eik. Percorrendo questo itinerario si scoprono i profumi di Hallerbos, la foresta celebre per le sue fioriture, e si possono ammirare l’elegante Parco ter Rijst e guardare lo skyline di Bruxelles dalla Sanatoriumstraat a Beersel.

Birra Geuze © Toerisme Vlaams-Brabant

Alla fine del tour ci si merita una ricompensa, in questo caso una deliziosa birra Geuze, la birra fiamminga a fermentazione spontanea. E se resta ancora tempo, perché non pianificare anche un tour dei birrifici? Nella zona si trovano i birrifici Lindemans, Boon, 3 Fonteinen e Oud-Beersel.

Il gravel nelle Ardenne Fiamminghe, i percorsi per i Flandrien

Quando si parla di Ardenne Fiamminghe, il pensiero corre immediatamente al ciclismo. Le ampie vallate, i ripidi pendii (anche con il pavé) e le verdi rive della Schelda costituiscono lo sfondo tradizionale delle classiche di primavera delle Fiandre.

Siamo nella regione delle colline, tra Bruxelles e il confine meridionale delle Fiandre con la Francia. Qui si trova Oudenaarde, mecca del ciclismo e protagonista del Giro delle Fiandre. Qui si trovano luoghi emblematici, come il Muur van Geraardsbergen (conosciuto come Muro di Grammont), il Koppenberg, il Taaienberg, il Wolvenberg e l’Oude Kwaremont, mete imprescindibili per chi ambisce al titolo onorifico di Flandrien.

Gravel nelle Fiandre ©David Stockman

Ma chi è il Flandrien? Un ciclista che resiste alla fatica e alle avversità fino al traguardo, che ha la tempra d’acciaio ed è implacabile. Ma non ci sia scoraggiamento, chiunque può aspirare a diventare un Flandrien, con un po’ di allenamento. Infatti, chi si cimenta con i muri e il pavé, può partecipare a The Flandrien Challenge – The Unbelievable Ride, un percorso creato da Cycling in Flanders in collaborazione con l’app Strava. Completare i 59 segmenti individuati in meno di 72 ore, consente infatti di entrare nel mito.

Naturalmente, le Ardenne Fiamminghe non sono destinate esclusivamente ai Flandrien. Infatti i dolci paesaggi, i panorami pittoreschi e attrazioni come la Muziekbos (la Foresta della Musica) rendono la regione una meta per tutti coloro che amano viaggiare in sella a una bicicletta.

Gravel nei luoghi iconici del ciclismo su strada

Cosa succede quando si mescolano i muri classici con sentieri non asfaltati, singletrack e strade sconosciute? Si ottiene un’avventura gravel di livello superiore che aumenta il divertimento!

Un esempio? Un giro di 85 km con 1.500 m di dislivello sul terreno forse più impegnativo delle Fiandre. La peculiarità è quella di percorrere alcuni muri celebri per il pavé, come l’Oude Kwaremont, dal lato non asfaltato. Una prospettiva completamente nuova su luoghi che fanno parte del ciclismo da oltre 100 anni.

L’alternativa gravel alle Classiche di Primavera: la Gent-Wevelgem

La Gent-Wevelgem è una classica del ciclismo internazionale del World Tour che attira ogni anno i migliori ciclisti professionisti. Il vento e le colline, con il famigerato Kemmelberg, rendono la gara davvero impegnativa.

La corsa segue un percorso unico attraverso l’area che fu il teatro della Prima Guerra Mondiale. L’alternativa gravel include nel percorso il Kemmelberg e i Plugstreets – strade non asfaltate -, ma anche molte strade sconosciute di ghiaia e sterrato nella bellissima regione dei Flanders Fields. Un consiglio? Cimentarsi con questo percorso dalla fine di aprile fino ai primi di ottobre.

[Contenuto realizzato in collaborazione con Visit Flanders]