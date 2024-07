Nuova sella Pro Stealth Superlight: ancora più leggera e performante

Una nuova sella realizzata a mano per garantire le massime prestazioni su strada: è la Pro Stealth Superlight, la più leggera della gamma e destinata a un pubblico esigente. Un prodotto che si distingue non solo per il peso ridotto, ma anche per il comfort che promette.

Sella Pro Stealth Superlight

Progettazione e caratteristiche tecniche

La Pro Stealth Superlight è il risultato di un’attenta progettazione svolta presso la sede centrale di Pro a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Il team di esperti ha lavorato sulla struttura in carbonio dello scafo, riuscendo a ridurre ulteriormente il peso rispetto al modello precedente. Il risultato? Una sella che pesa solo 130 grammi nella versione da 142 millimetri.

L’imbottitura in EVA super leggera, combinata con un’accurata mappatura dei punti di pressione, offre un sostegno ottimale senza aggiungere peso superfluo. La copertura in PU, resistente e liscia, riduce l’attrito con i pantaloncini da ciclismo, impedendo inoltre l’assorbimento di acqua.

Comfort e prestazioni

La nuova sella Pro Stealth Superlight utilizza il collaudato design Stealth, caratterizzato da un ampio taglio anatomico e un naso largo. Questi elementi consentono ai ciclisti di mantenere una posizione avanzata e aerodinamica, riducendo al minimo la pressione sui tessuti molli. Come sottolinea Niek Verbakel, Marketing Manager di Pro: “Non è solo eccezionalmente leggera ma è anche straordinariamente comoda per essere una sella così leggera. La gamma di selle Pro Stealth comprende le selle Pro più popolari. I ciclisti le adorano per la loro comodità e per il modo in cui incoraggiano ad assumere una posizione più aggressiva e aerodinamica sulla bici. La nuova PRO Stealth Superlight segna l’apice di questa gamma ed è progettata per i ciclisti più competitivi”.

Specifiche tecniche

Base: Carbon

Binari: Carbon

Imbottitura: EVA Super leggera

Larghezze disponibili: 142mm e 152mm

Peso: 130g (142mm)

Per ulteriori informazioni su questa e sulle altre selle del marchio visita il sito ufficiale di Pro Bikegear