La Fiera del Cicloturismo torna a Bologna

L’attesa è finita. La Fiera del Cicloturismo, l’evento dedicato ai viaggiatori su pedali, o aspiranti tali, torna a Bologna dal 4 al 6 aprile 2025 per la quarta edizione. Potete cominciare a segnare in agenda.

Questo imperdibile appuntamento offrirà attività e informazioni per tutti gli appassionati di cicloturismo. Ci saranno destinazioni, operatori turistici, produttori di bici per aiutare i cicloviaggiatori a scegliere la prossima vacanza e scoprire come farla e con che bici.

I contenuti della Fiera del Cicloturismo 2025

Le giornate del pubblico 5-6 aprile

Itinerari e informazioni di viaggio: i percorsi e le mete per organizzare una vacanza in bici, sia in Italia che all’estero. Consigli pratici su come scegliere l’itinerario perfetto per le tue esigenze, dalle piste ciclabili più suggestive alle strade panoramiche meno conosciute.

Talk e Workshop: sessioni informative sulla pianificazione del viaggio, sull'attrezzatura necessaria, sulla sicurezza e su molti altri aspetti del cicloturismo. Esperti del settore e ciclisti di lungo corso condivideranno le loro esperienze e offriranno suggerimenti preziosi.

Novità su biciclette e accessori: le novità del mondo delle biciclette e degli accessori per il viaggio. La possibilità di provare le bici direttamente sul posto e di partecipare a pedalate esplorative. Le nuove tecnologie che possono migliorare le tue esperienze di viaggio su due ruote.

Musica, cibo e birra: la Fiera del Cicloturismo si caratterizza anche per la sua atmosfera festosa, data anche dalla musica, il buon cibo e la birretta. L'ideale per incontrare altri cicloviaggiatori e trascorrere una giornata indimenticabile con tutta la famiglia.

Attività per tutta la famiglia: oltre alle attività specifiche per i ciclisti, l'evento sarà dotato di un'area kids dove i bambini potranno divertirsi e imparare i movimenti, in bici e non solo.

La giornata B2B: venerdì 4 aprile

Venerdì 4 aprile 2025 sarà dedicato al Forum del Cicloturismo, un’importante occasione di incontro per gli operatori del turismo in bicicletta. Questa giornata sarà incentrata su sessioni formative per chi si affaccia al settore, laboratori di perfezionamento e workshop individuali per chi vuole potenziare il business. Un’opportunità per connettersi con colleghi dell’ambito cicloturistico e turistico, creare reti di contatti, condividere soluzioni innovative e apprendere dalle esperienze altrui.

L’edizione precedente è stata molto apprezzata dai professionisti del settore e quella del prossimo anno si preannuncia ancora più ricca di contenuti e opportunità.

Il forum è destinato a DMC, tour operator, agenzie di viaggio, guide cicloturistiche, strutture alberghiere, destinazioni e fornitori di servizi turistici.

Noi vi aspettiamo per condividere la passione per il cicloturismo. Iniziate a sognare la prossima vacanza su due ruote visitando il sito della Fiera del Cicloturismo.

Le foto dell’articolo sono di Edoardo Frezet