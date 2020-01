Arriva l’app EuroVelo, per scoprire l’Europa in bicicletta

Scoprire l’Europa attraverso i percorsi EuroVelo da oggi è più semplice e alla portata di tutti. Nasce infatti la nuova applicazione per smartphone con i principali itinerari EuroVelo, lo strumento che mancava per viaggiare in tranquillità in lungo e in largo per l’Europa delle due ruote.

L’app a oggi è disponibile nella versione Android e iOS, è pertanto scaricabile sia dal Google Play Store che dall’App Store di Apple. Attualmente l’applicazione conta 5 dei 15 percorsi della rete EuroVelo, si tratta dei tracciati nel più avanzato stato di realizzazione ma gli sviluppatori assicurano che nel breve periodo se ne aggiungeranno molti altri.

L’arrivo dell’applicazione di EuroVelo è un’ottima notizia che permette di avvicinare i più importanti percorsi cicloturistici europei anche ai cicloviaggiatori meno esperti o alle prime armi.

Tra le varie funzionalità dell’app sono presenti i servizi di navigazione guidata con mappa interattiva e GPS inoltre, l’alta riconoscibilità dei punti di interesse posti lungo il tracciato permette di non perdersi i luoghi più famosi dell’area, come gli imperdibili siti patrimonio UNESCO.

Le tratte attualmente disponibili sull’app sono: