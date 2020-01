La Ciclovia della Loira vale 30 milioni di euro

Il cicloturismo è un volàno economico perché attira visitatori sul territorio, destagionalizzando l’offerta turistica classica e offrendo un variegato ventaglio di proposte adatte a diverse tipologie di ospite: lo dimostra un approfondimento realizzato sulla Loira, Regione francese famosa per i Castelli che negli ultimi anni è diventata una mèta sempre più gettonata per i viaggiatori in bicicletta.

I benefici economici sono davvero importanti e sono stimati in 30 milioni di euro l’anno: nel 2017 sono stati un milione i cicloturisti transitati su questo percorso, con una media di spesa pro-capite di 80 euro al giorno. Per questo, grazie al cicloturismo, sono stati creati nuovi posti di lavoro e gli hotel e i ristoranti nelle zone limitrofe alla dorsale ciclabile hanno incrementato i loro fatturati.

Sotto il marchio “Loire à vélo” si sono riuniti 578 professionisti del turismo facendo fronte comune per intercettare la domanda e diversificare l’offerta: la presenza di turisti in bicicletta è aumentata del 35% tra il 2010 e il 2017 e nello stesso periodo i benefici economici sono raddoppiati passando da 15 milioni nel 2010 a 30 milioni nel 2017.

Gli 80 euro al giorno di spesa media del cicloturista di passaggio finiscono sul territorio e se ne avvantaggiano gli albergatori, i ristoratori ma anche piccole imprese locali che vendono prodotti tipici. Inoltre, grazie a questa presenza costante di visitatori che attraversano la Loira in bicicletta, sono stati creati nuovi servizi come il trasporto bagagli tra una tappa e l’altra per i cicloturisti che vogliono godersi la pedalata senza un peso eccessivo da portare sulla bici.

L’indotto generato sul territorio dimostra che il percorso cicloturistico “Loire à vélo” crea posti di lavoro e nuove attività ed è uno schema replicabile anche altrove, se le imprese locali di un territorio decidono di scommettere sulla bicicletta come asset strategico per sviluppare un’offerta turistica ad hoc. Le prospettive di crescita sono concrete e le buone pratiche cui ispirarsi non mancano.